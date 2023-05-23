WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği getirildi. Ekran görüntüsü her şeyi açıkladı

WhatsApp'a bir süredir 'mesaj düzenleme özelliği' getirilmeye çalışılıyordu. Uygulama, son açıklamasında özelliğin nasıl kullanılacağını ekran görüntüsü ile açıkladı.

WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği getirildi. Ekran görüntüsü her şeyi açıkladı

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, WhatsApp’a kullanıcıların deneyimini artırmak içimn yeni bir özellik getireceğini duyurdu. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği özelliğin detayları belli oldu.

WhatsApp'tan bir mesaj gönderildiğinde basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özellik getirildiği duyurdu.

15 DAKİKA İÇİNDE MESAJ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Kullanıcıların, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak (Twtter'daki üç nokta ile aynı mantıkla) ‘düzenle’ seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceğine işaret edilen açıklamada, düzenlenen mesajların ‘düzenlendi’ ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin uçtan uca şifrelemeyle korunacağı, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağı kaydedildi.

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