WhatsApp'ta büyük boyutlu fotoğraf ve videolar nasıl gönderilir?

WhatsApp yayınladığı güncelleme ile medya paylaşım sınırlamalarını kaldırıyor. Peki WhatsApp'ta büyük boyutlu fotoğraf ve videolar nasıl gönderilir?

WhatsApp'ta büyük boyutlu fotoğraf ve videolar nasıl gönderilir?

HalkTV'nin haberine göre; WhatsApp'ın medya paylaşım sınırlamalarını kaldırıyor.

iPhone ve Android kullanıcıları için yayınlanan güncelleme ile kullanıcıların yüksek çözünürlükte fotoğraf ve video göndermelerine olanak tanınıyor

Bu yeni özellik "HD Kalitesi" olarak adlandırılıyor ve kullanıcılara minimum sıkıştırma ile daha net fotoğraf ve videolar gönderme imkanı sunuyor. Örneğin, iPhone kullanıcıları artık 920 x 1280 yerine 3024 x 4032 çözünürlüğe sahip fotoğraflar gönderebilirken, videolar 848 × 476 yerine 1280 × 718 çözünürlüğünde iletiliyor.

HD fotoğrafları ve videoları alan kullanıcılar, bu medyanın kalitesini artıran bir "HD" etiketi görecekler. Özellikle, bu yüksek çözünürlüklü medya WhatsApp'ın güçlü uçtan uca şifrelemesi altında güvenli bir şekilde iletiliyor. Peki WhatsApp'ta büyük boyutlu fotoğraf ve videolar nasıl gönderilir?

WHATSAPP'TA BÜYÜK BOYUTLU FOTOĞRAF VE VİDEOLAR NASIL GÖNDERİLİR?

Bu yeni özelliğe erişmek oldukça basit. İşte adımlar:

  1. Bir sohbet penceresini açın ve Kamera düğmesine dokunun.
  2. Göndermek istediğiniz fotoğraf veya videoyu medya kitaplığınızdan seçin.
  3. Ekranın üst kısmında, diğer medya düzenleme araçlarının solunda bulunan "HD" düğmesine dokunun.
  4. Açılan pencerede "HD Kalitesi"ni seçin ve ardından "Bitti" düğmesine dokunun.
  5. Son olarak, "Gönder" düğmesine dokunarak yüksek çözünürlüklü medyanızı paylaşın.

Özellikle belirtmekte fayda var: Kullanıcılar, internet bağlantıları düşük bant genişliğine sahipse, fotoğraf ve videoları otomatik olarak "Standart Kalite"de alacaklar, ancak diledikleri zaman HD kalitesine yükseltebilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp kullanıcılarına medya paylaşımında daha fazla esneklik ve kalite sunuyor.

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