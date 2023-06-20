WhatsApp'ta medya paylaşımı kolaylaşıyor. Yeni özellik yolda

WhatsApp’ta medya paylaşımlarına sıralama seçeneği geliyor.

WhatsApp'ta medya paylaşımı kolaylaşıyor. Yeni özellik yolda

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Yeni gelen özellikle kullanıcılar artık, birden fazla medya gönderiminde sıralama yapabilecek.

Paylaşılan görüntülere göre bu özellik, seçilen her öğeye küçük resimde görüntülenen bir numara atayarak, kullanıcılara aktarım sırası hakkında daha fazla kontrol imkanı sunacak.

Dolayısıyla seçtiğiniz fotoğrafları, istediğiniz sırada gönderebileceksiniz.

Yeni özellik, WhatsApp beta kullanıcıları için erişime açıldı.

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