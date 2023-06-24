WhatsApp’tan bir yenilik daha. 3 tane seçenek olacak

WhatsApp, süreli mesaj sabitleme özelliğini getirmeyi planlıyor. İddiaya göre 3 seçenek gelecek.

WhatsApp’tan bir yenilik daha. 3 tane seçenek olacak

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün gündeme yeni özelliklerle geliyor.

WhatsApp bu kez süreli mesaj sabitleme özelliğini getiriyor. WhatsApp beta sürümü 2.23.13.11 kısa süre önce Google Play Beta programı aracılığıyla dağıtıldı.

Bu sürümü alan kullanıcılar, sabitlenmiş mesajların sohbetlerde ve gruplarda ne kadar süreyle sabitlenmiş kalacağını kendileri belirleyecek.

3 SEÇENEK OLACAK

Ortaya çıkan ekran görüntüsüne göre kullanıcılara 24 saat, 7 gün ve 30 gün gibi üç farklı seçenek sunuluyor.

Sabitleme özelliği, kullanıcıların önemli mesajları belirli bir süre boyunca ön planda tutmasını sağlıyor.

Özelliğin şu anda test aşamasında olduğu bildirildi.

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