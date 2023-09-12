WhatsApp'taki sınırlama kalkıyor. Uygulamalar arası mesajlaşma geliyor

WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta da WhatsApp için çapraz platform mesajlaşma desteğini getireceğini duyurdu. Yeni özellik, son beta sürümde ortaya çıktı.

Android uygulaması beta 2.23.19.8 sürümünde “üçüncü parti sohbetler” başlığı ortaya çıktı. Şu anda özellik çalışmıyor ancak bu, Meta’nın AB Dijital Piyasalar Yasasına uyma yolunda platformlar arası mesajlaşmayı getireceğinin bir işareti olarak tanımlandı.

WhatsApp’ın bu özelliği sunması için Mart 2024’e kadar zamanı olduğu belirtildi.

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre; WhatsApp’ta platformlar arası birlikte çalışabilirlik nasıl olacak, WhatsApp kullanıcısı olmayan kişilerle sohbet ekranı nasıl görünecek henüz tam olarak belli değil.

Özelliğin kullanılabilir olması durumunda mesajlaşmak için WhatsApp’ı kullanmayan kişiler size WhatsApp’tan mesaj gönderebilecek. Böylece WhatsApp’ı yükleyip hesap oluşturmayla uğraşmadan sizinle iletişime geçebilecek. Bu özelliğin Avrupa dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği bilinmiyor.