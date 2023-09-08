WhatsApp'tan devrim gibi özellik. "Yanlış mesaj attım" dönemi sona eriyor

WhatsApp'ta gönderilen mesajı düzenlemek için yeni seçenek getirildi. Mesajda yapılan ufak hatalar artık "düzenle" seçeneği ile yeniden oluşturulabilecek. WhatsApp kullanıcılara mesaj atarak duyurdu.

WhatsApp'tan devrim gibi özellik. "Yanlış mesaj attım" dönemi sona eriyor

WhatsApp’a yeni 'mesaj düzenleme özelliği' geldi. Kullanıcılara özel güncelleme mesajı iletildi.

iMessage, Telegram ve diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi gönderilen mesajlar artık WhatsApp'ta da düzenlenebilecek.

WhatsApp Android beta sürümünde tanıtılan özellik son olarak iOS beta sürümde görülmüştü, şimdi ise tüm kullanıcılara açıldı.

WHATSAPP’TA GÖNDERİLEN MESAJLAR NASIL DÜZENLENİR

WhatsApp'ta gönderilen mesajı düzenlemek için, sohbette düzenlenmek istenen mesaja basılı tutup seçenekler arasından “Düzenle”yi seçmek gerekiyor.

Telegram'dan farklı olarak mesajından değiştirilebilmesi için bir süre kısıtlaması bulunuyor. Mesaj gönderildikten sonra 15 dakika içinde düzenlemenin yapılması gerekiyor.

WhatsApp, düzenlenen mesajlarda gönderen tarafında “düzenlendi” etiketini gösteriyor. Düzenleme, yalnızca metin mesajları için geçerli. Fotoğraf, video, belge paylaşılırken eklenen açıklamalar için düzenleme seçeneği çıkmıyor.

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