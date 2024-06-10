WhatsApp'tan kıza çıplak fotoğrafını attı başına gelmeyen kalmadı. Hasan Can gülme krizine girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp'tan kıza çıplak fotoğrafını attı başına gelmeyen kalmadı. Hasan Can gülme krizine girdi

Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programına katılan bir gencin, mesajlaşma uygulaması üzerinden başkasına gönderdiği fotoğrafı sonrası yaşadıkları herkesi kahkahaya boğdu.

EXXEN'de her hafta yeni bölümü yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programı, sezon finalini yaptı.

Sezon finaline katılan seyircilerden birinin anlattığı hikaye ise herkesi kırdı geçirdi. Programa katılan Miran adındaki genç, ilişki uygulamasından bir kadınla tanıştığını söyledi.

Uygulamada profili doldurup platinum üyelik aldığını ifade eden Miran, birisiyle eşleştiğini ve sonrasında Instagram'da da takipleştiklerini belirtti. Miran, sohbet esnasında kızın kendisine, cinsel içerikli sohbet teklif ettiğini söyledi.

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Miran, "Ben de bilmiyorum yani ne o kelime?" deyince, Hasan Can Kaya ise "Sizin konumuzdaki bir bey dil bilmiyor mu?" diyerek konuğuna takılsa da Miran "Seksi biliyorum" yanıtını verdi.

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Miran adlı genç, sohbetin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Whatsapp'a geçelim dedi, konuştuk bana çıplak fotoğraf attı, sen de atar mısın dedi. Ben de attım. Fotoğrafı attım bir baktım mesaj gelmiyor artık. Tek seferlik yolladım ama kaydetmiş. Sonra 5 dakika içine 5 bin TL atmazsan ailene yollarım dedi. Ben ne yaptım yollamadım tabii. Gerçekten arkadaşlarıma, anneme yollamış. Annem aradı 5 dakika sonra senin ben .... dedi.

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