Whitney Houston’ın hayatı beyaz perdede

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Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 4 film vizyona girecek.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Whitney Houston'ın yaşamına ve müziğine odaklanan "I Wanna Dance With Somebody: Whitney Houston" filmi, şarkıcının yıldızlığa yükseliş hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Müzik kariyerine 6 Grammy, 2 Emmy, 16 Billboard Müzik Ödülü ve 22 Amerikan Müzik Ödülü sığdıran sanatçıyı Naomi Ackie canlandırdı.

Genç oyuncuya Stanley Tucci ve Ashton Sanders eşlik ederken, yapımın yönetmenliğini ise Kasi Lemmons üstlendi.

"R.M.N."

Marin Grigore, Judith State ve Macrina Barladeanu'nun başrollerinde oynadığı "R.M.N.", genç bir adamın Almanya'daki işinden ayrıldıktan sonra döndüğü köyünde gelişen olayları işliyor.

Belçika, Fransa, İsveç ve Romanya ortak yapımı dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Cristian Mungiu oturuyor.

"Maric"

Ebru Delibaş'ın yönetmenliğini yaptığı, Bülent Çelik, Duygu Yıldırım ve Aziz Demir'in rol aldığı "Maric", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

"Ayı Kardeşler: Dünyaya Dönüş"

Huida Lin'in yönetmenliğindeki Çin yapımı "Ayı Kardeşler: Dünyaya Dönüş" filmi, animasyonseverlerin ilgisini çekmeye aday.