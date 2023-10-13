WhsatsApp'ta grup sohbetlerine beklenen özellik geliyor. Uygulamayı güncelleyen kullanabilecek

Meta'nın çatı şirketin altında bulunan WhatsApp, grup sohbetleri için yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

Son güncelleme ile sohbet paylaşımı menüsünde etkinlik kısa yolu içeren yeni bir eylem olacağı aktarıldı. Artık kullanıcılar belirli bir isimle etkinlikler oluşturabilecek ve görüşmede ne zaman bilgilendirilmek istediklerini seçebilme şansına sahip olacak.

Bu işlevin grup sohbetleri içindeki çeşitli etkinlikleri planlamak ve koordine etmek veya kişisel hatırlatıcılarla düzeni korumak için özellikle yararlı olabileceği aktarıldı. Şu anda topluluk grup sohbetleriyle sınırlı olacak dendi.

EN SON GÜNCELLEME GEREKİYOR

NTV'de yer alan bilgilere göre; Otomatik olarak sohbete eklenecek ve yeni grup daveti etkinliğini görmek ve kabul etmek için herkesin WhatsApp'ı en son sürüme güncellemesi gerekecek. Etkinlik Oluşturma özelliği, kullanıcıların doğrudan konuşmaları içerisinde etkinlikleri kolayca planlayıp koordine etmelerine olanak tanıyacak.

Bu, bir grup sohbeti içinde etkinlik adı, tarih, saat ve konum gibi ilgili tüm ayrıntıları içeren bir etkinlik oluşturmanın mümkün olacağı anlamına gelirken ayrıca bu özellik ise bir hatırlatma sistemi de sisteme eklenecek.

Kullanıcılar etkinlik hatırlatıcıları ayarlayarak, önemli etkinliklerin veya randevuların kaçırılmasının önüne geçerek tüm grup katılımcılarının belirtilen saatte bildirim almasını sağlayabilecek.

GİZLİ KOD ÖZELLİĞİ DUYURULMUŞTU

WhatsApp son olarak "Gizli Kod" özelliği üzerinde çalışıyordu.

Şirketin bu özellikle birlikte önemli sohbetlere gizli kod uygulandığında ikincil bir cihazdan örn. WhatsApp Web, tablet vb. erişim sağlanamayacak.