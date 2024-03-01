Wi-Fi şifresini Komşusuna Veren Yandı!. Fenomen Avukat açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Wi-Fi şifresini Komşusuna Veren Yandı!. Fenomen Avukat açıkladı
Yargıtay’dan emsal karar, Avukat Erkan Yalçın sosyal medya hesabından duyurdu. Wi-Fi şifresini komşusuna verenlerin komşularının interneti üzerinden kendilerinin de sorumlu olduğunu söyledi.

Avukat Erkan Yalçın, "Verilen bu kararla sorumluluk hukukuna farklı bir yorum getirilmiş ve sosyal medya üzerinden hakaret eyleminin bulunduğu olayda, hakaret fiilini gerçekleştirmiş olan kişiler dışında internet hattının sahibini de bu eylemden ötürü kusurlu olduğuna karar verilmiş" dedi.

Avukat Yalçın, hukuki açıdan kusurlu olduğu ve bu durumda tazminat hukuku kapsamında sorumlu olduğuna karar verilen internet sahibinin, bu durumda söz konusu eylem sebebi ile eylemi gerçekleştiren kişi dışında internet erişimini sağlayan kişinin sorumlu tutulduğunu takipçileri ile paylaştı.

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