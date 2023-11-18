Will Smith'in hakkında çıkan çirkin iddialara eşi cevap verdi

Ünlü oyuncu Jada Pinkett Smith, bir meslektaşıyla eşcinsel ilişkide olduğu iddiaları ortaya çıkan eşi Will Smith hakkında açıklama yaptı

Will Smith'in hakkında çıkan çirkin iddialara eşi cevap verdi

Geçtiğimiz haftalarda yıllardır ayrı yaşadıkları ortaya çıkan Jada Pinkett ve Will Smith çifti yine konuşulmaya devam ediyor.

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2022 yılındaki Oscar Ödül Töreni’nde karısı Jada Pinkett’e yapılan bir şaka uğruna, sahneye çıkıp sunucuyu tokatlayan aktör Will Smith. şimdi de eşcinsellik iddialarıyla gündeme geldi.

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Will Smith'in kendisi gibi oyuncu olan Duane Martin ile birlikte olduğu iddia edildi. Will Smith konuyla ilgili sessizliğini korurken eşi Jada Pinkett açıklama yaptı.

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Will Smith'in bir erkekle birlikte olup olmadığı sorusuna "Asla, asla, asla" cevabını veren Pinkett Smith, ünlü aktörü başka bir erkekle hiç görmediğini söyledi.

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İddiaya göre Smith'in eski asistanı, onu ve Martin’i soyunma odasında birlikte yakaladı. Jada Pinkett, bu iddiayı ortaya atanlara dava açacaklarını da ekledi.

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