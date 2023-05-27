Windows 11’den kullanıcılara büyük kolaylık

Windows 11’in kullanıcılarına Wi-Fi ağlarındaki tüm kayıtlı şifreleri görüntülemenin basit bir yolunu sunacağı bildirildi.

Windows 11’den kullanıcılara büyük kolaylık

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Microsoft, bilgisayarlarda kayıtlı Wi-Fi şifrelerini görüntülemenin kolay bir yolu üzerinde çalışıyor.

Windows 11’in kullanıcılarına Wi-Fi ağlarındaki tüm kayıtlı şifreleri görüntülemenin basit bir yolunu sunacağı öne sürüldü.

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Artık Windows 11 kullanıcılarının, kablosuz ağlara kayıtlı şifrelerini görüntülemek için yapmaları gereken şey, Ayarlar'a giderek, ardından Ağ ve İnternet bölümünü açıp, Wi-Fi öğesini ve Bilinen Ağları Yönet seçeneğini seçmek. Ardından açılan pencerede, kayıtlı tüm Wi-Fi ağlarının bir listesini göreceksiniz.

Geriye kalan tek şey, ilgilendiğiniz ağı seçmek ve "Wi-Fi güvenlik anahtarını görüntüle" düğmesine tıklamak.

İşletim sisteminin kararlı sürümlerinde ne zaman görüneceği ise henüz bilinmiyor.

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