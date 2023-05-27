Windows 11’den kullanıcılara büyük kolaylık

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Microsoft, bilgisayarlarda kayıtlı Wi-Fi şifrelerini görüntülemenin kolay bir yolu üzerinde çalışıyor.

Windows 11’in kullanıcılarına Wi-Fi ağlarındaki tüm kayıtlı şifreleri görüntülemenin basit bir yolunu sunacağı öne sürüldü.

Artık Windows 11 kullanıcılarının, kablosuz ağlara kayıtlı şifrelerini görüntülemek için yapmaları gereken şey, Ayarlar'a giderek, ardından Ağ ve İnternet bölümünü açıp, Wi-Fi öğesini ve Bilinen Ağları Yönet seçeneğini seçmek. Ardından açılan pencerede, kayıtlı tüm Wi-Fi ağlarının bir listesini göreceksiniz.

Geriye kalan tek şey, ilgilendiğiniz ağı seçmek ve "Wi-Fi güvenlik anahtarını görüntüle" düğmesine tıklamak.

İşletim sisteminin kararlı sürümlerinde ne zaman görüneceği ise henüz bilinmiyor.