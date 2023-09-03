Windows 28 yıllık programı kaldırıyor. Artık bilgisayarlarda kullanılmayacak

Windows 95'ten Windows 11'e tüm işletim sistemlerinde yüklü gelen program olan WordPad'i Microsoft kaldırma kararı aldı. Programın gelecek Windows Update'le sonlandırılacağı bildirildi.

Windows 28 yıllık programı kaldırıyor. Artık bilgisayarlarda kullanılmayacak

Donanimhaber.com'da yer alan bilgilere göre; Microsoft, Windows işletim sistemlerinde otomatik olarak yüklü gelen WordPad’i sonlandırma kararı aldı.

RTF, DOC, ODT ve diğer popüler formatları destekleyen metin düzenleyicisinin, neredeyse otuz yıl sonra kullanıcılara veda edeceği aktarıldı.

BAŞKA UYGULAMA ÖNERİLDİ

Microsoft, WordPad’in artık geliştirilmeyeceğini, yeni özellikler veya güncellemeler almayacağını, gelecekte Windows güncellemesiyle işletim sisteminden kaldırılacağını belirten resmî belge yayınladı.

Microsoft, .doc ve .rft gibi zengin metin belgeleri için Microsoft Word’ü, .txt gibi düz metin belgeleri için Note Defteri’ni kullanmaları hususunda kullanıcılara öneride bulundu.

WordPad’in alternatiflerinin olduğu belirtiliyor. Örneğin; yakın zamanda sekmeli arayüz ve otomatik kayıt özelliğiyle daha da güçlenen Not Defteri, temel metin düzenleme işi için yeterli olarak tanımlandı.

Microsoft Word, daha gelişmiş düzenleyici arayanlar için bir seçenek.

66.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi. Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’ta kaza geçirmişti Güncel
Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi. Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’ta kaza geçirmişti
'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti Magazin
'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti
Meral Akşener'den Kerkük mesajı Güncel
Meral Akşener'den Kerkük mesajı
Feyyaz Uçar barista oldu. Görenler "Gol krallığından barista krallığına geçti" dedi Spor
Feyyaz Uçar barista oldu. Görenler "Gol krallığından barista krallığına geçti" dedi
Adama dönmek deyimi ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Adama dönmek deyimi ne anlama gelir?
Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim Siyaset
Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim