Windows 28 yıllık programı kaldırıyor. Artık bilgisayarlarda kullanılmayacak

Donanimhaber.com'da yer alan bilgilere göre; Microsoft, Windows işletim sistemlerinde otomatik olarak yüklü gelen WordPad’i sonlandırma kararı aldı.

RTF, DOC, ODT ve diğer popüler formatları destekleyen metin düzenleyicisinin, neredeyse otuz yıl sonra kullanıcılara veda edeceği aktarıldı.

BAŞKA UYGULAMA ÖNERİLDİ

Microsoft, WordPad’in artık geliştirilmeyeceğini, yeni özellikler veya güncellemeler almayacağını, gelecekte Windows güncellemesiyle işletim sisteminden kaldırılacağını belirten resmî belge yayınladı.

Microsoft, .doc ve .rft gibi zengin metin belgeleri için Microsoft Word’ü, .txt gibi düz metin belgeleri için Note Defteri’ni kullanmaları hususunda kullanıcılara öneride bulundu.

WordPad’in alternatiflerinin olduğu belirtiliyor. Örneğin; yakın zamanda sekmeli arayüz ve otomatik kayıt özelliğiyle daha da güçlenen Not Defteri, temel metin düzenleme işi için yeterli olarak tanımlandı.

Microsoft Word, daha gelişmiş düzenleyici arayanlar için bir seçenek.