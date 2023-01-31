31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Brezilyalı Joao Gomes Wolverhampton'da. Dev bonservis ücreti

Brezilyalı Joao Gomes Wolverhampton'da. Dev bonservis ücreti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes'i kadrosuna kattı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 07:00
Takip Et

Wolverhampton, Joao Gomes'i renklerine bağladı

Brezilyalı Joao Gomes Wolverhampton'da. Dev bonservis ücreti
+
Aa
-

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Flamengo forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı, sözleşmede bir yıllık opsiyonun da bulunduğu belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Gomes için Wolverhampton, Flamengo'ya 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Wolverhampton, İspanyol teknik direktörü Julen Lopetegui'nin göreve başladığı 14 Kasım'dan itibaren altıncı transferini gerçekleştirdi. İngiltere temsilcisi, bu süreçte Mario Lemina, Pablo Sarabia, Matheus Cunha, Craig Dawson ve Daniel Bentley'i de kadrosuna katmıştı.

Joao Gomes, altyapısından yetiştiği Flamengo formasıyla 117 maçta 3 gole imza attı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
3
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
5
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası
6
﻿Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası
﻿Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
7
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Mutluluk hormonu nasıl artırılır?
﻿Mutluluk hormonu nasıl artırılır?
﻿Mutluluk hormonu nasıl artırılır?
﻿Pakistan'da camiye intihar saldırısı: Ölü sayısı 72'ye yükseldi
﻿Pakistan'da camiye intihar saldırısı: Ölü sayısı 72'ye yükseldi
﻿Pakistan'da camiye intihar saldırısı: Ölü sayısı 72'ye yükseldi
﻿Antalya'da dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü
﻿Antalya'da dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü
﻿Antalya'da dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü
﻿Meksika’da dünya rekoru: 70,4 metre uzunluğunda 'tako'
﻿Meksika’da dünya rekoru: 70,4 metre uzunluğunda 'tako'
﻿Meksika’da dünya rekoru: 70,4 metre uzunluğunda 'tako'
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.