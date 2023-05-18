Xabi Alonso'nun geleceği belli oldu

Son zamanlarda adı Tottenham ile anılan Xabi Alonso geleceğine dair son noktayı koydu.

Xabi Alonso'nun geleceği belli oldu

Roma ile oynayacağı Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Bayer Leverkusen'in başarılı teknik direktörü Xabi Alonso geleceğine dair dedikodulara son noktayı koydu.

İDDİALARI YALANLADI
Adı son zamanlarda Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile anılan Xabi Alonso gelen soru üzerine 2024'te bitecek olan sözleşmesinin sonuna kadar Bayer Leverkusen'de kalacağını açıkladı.

"MOURİNHO BUNU ÇOK İYİ BİLİYOR"
Ayrıca Roma'nın başarılı teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Xabi Alonso: "Dürüst olmak gerekirse Mourinho'nun aklından neler geçtiğini bilmek olay değil. O özel bir isim ve bir takıma kazanma zihniyetini nasıl aşılaması gerektiğini biliyor. Bu yüzden sahada çok güçlü bir rakip bekliyoruz ama biz de hazırız" ifadelerini kullandı.

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