Xavi'den Messi'yi hayrete düşüren sözler

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Lionel Messi'nin Katalan ekibine geri dönüş ihtimaliyle ilgili gündem yaratacak sözler söyledi.

Xavi'den Messi'yi hayrete düşüren sözler

Xavi "Lionel Messi'yi seviyoruz o gelmiş geçmiş en iyi futbolcu" derken "Elbette böyle bir vedayı hak ediyor ama bu onun geleceği anlamına gelmez" sözleri İspanyol basınında gündem oldu.

Xavi ayrıca, "Tarihin en iyisi ama geri dönmesi tamamen kendi kararına bağlı" ifadelerini kullandı.
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldıza Arabistan, MLS ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde.
PSG formasıyla toplamda 74 maça çıkan Messi, 32 gol atarken 35 de asiste imza attı.

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