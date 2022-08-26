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Xiaomi cihazlardaki adaptörler kaldırılıyor: Kullanıcılar şaştı kaldı

Apple'daki telefon kutusundan şarj adaptörü çıkarılmıştı. Xiaomi de benzer bir karar alarak yeni cihazlarının kutusundan adaptörü çıkaracağını açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 11:57
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Xiaomi cihazlardaki adaptörler kaldırılıyor

Xiaomi cihazlardaki adaptörler kaldırılıyor: Kullanıcılar şaştı kaldı
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Apple şarj adaptörünü yeni cihazlardan kaldırma kararı aldığında çevreye zarar vermemek adına böyle bir girişim içerisinde olduğunu duyurmuştu. Bu duruma kullanıcılar tepki gösterse de teknoloji şirketleri yavaş yavaş bu karara uymaya başladı.

Apple’dan esinlendiği düşünülen Xiaomi şirketi de telefonlarla birlikte şarj adaptörü vermemeye Mi 11 serisiyle başladığını duyurdu. Redmi cihazları ise bu uygulamaya çoktan geçmişti. İlk olarak Hindistan’da hayata geçirilen uygulama daha sonrasında tüm dünyada uygulanacak.

TEKNOLOJİ ANALİSTLERİ ELEŞTİRDİ: MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN YAPIYORLAR

Teknoloji analistleri 6G’ye geçişte Apple ve Xiaomi'nin cihaz kutularına daha az aksesuar ekleyerek maliyette tasarruf arayışında olduklarını ifade etti. 

Apple'ın cihazlardan kulaklığı çıkarması ile ilgili de Risk sermayesi şirketi Loup Ventures’ın yönetici ortağı Gene Munster açıklama yaptı ve küçük bir matematiksel hesaba dikkat çekti. Munster, "insanlar zaten kulaklıkları olmadığı için bir AirPods almaya karar verirlerse bu Apple için büyük bir kazanç olacak; ancak çevre için hiç de öyle olmayacak. Apple 2018 yılında 2017 milyon iPhone sattı. Eğer Amerikan teknoloji devi bu yıl aynı sayıda telefon satarsa ve bu kişilerin yüzde 5’i AirPods alırsa şirket 700 milyon dolar brüt kar elde edecek." ifadelerini kullandı.

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