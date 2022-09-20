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Xiaomi'nin bir cihazına daha Android 12 güncellemesi

Xiaomi'nin cihazlarından olan Pad 5 cihazına Android 12 güncellemesi getirildi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:08
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Xiaomi Pad 5'e Android 12 güncellemesi yapıldı

Xiaomi'nin bir cihazına daha Android 12 güncellemesi
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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Android 12 sürümünün geçtiğimiz hafta V13.0.3.0.RKXTRXM yapı numarasıyla en geç bu ayın sonuna kadar Türkiye’deki Pad 5 modellerine ulaşacağı ortaya çıkmıştı.

Güncellemenin, 3 GB boyutunda olduğu ve Eylül 2022 güvenlik yamasıyla birlikte cihaza yüklendiği ortaya çıktı. 

PAD 5'E AİT ÖZELLİKLER

XİAOMİ PAD 5

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