Xiaomi'nin bir cihazına daha Android 12 güncellemesi

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Android 12 sürümünün geçtiğimiz hafta V13.0.3.0.RKXTRXM yapı numarasıyla en geç bu ayın sonuna kadar Türkiye’deki Pad 5 modellerine ulaşacağı ortaya çıkmıştı.

Güncellemenin, 3 GB boyutunda olduğu ve Eylül 2022 güvenlik yamasıyla birlikte cihaza yüklendiği ortaya çıktı.

PAD 5'E AİT ÖZELLİKLER

XİAOMİ PAD 5