X'te yeni dönem: Communities güncellemesi yayında

X platformu, kullanıcıların belirli konular etrafında bağlantı kurup tartışmalar yapmasına olanak tanıyan Communities özelliğini güncelledi. Artık uygulamanın ana sayfasında, For You akışınızın ve diğer Listelerinizin yanında popüler Communities sekmeleri sabitlenmiş durumda. Kullanıcılar, bu bireysel zaman çizelgelerini Trend, Yeni veya Popüler olarak özelleştirebilir veya yalnızca kendi gönderilerini ve yanıtlarını gösterecek şekilde filtreleyebilirler.

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Popülerliğe göre sıralama yaparken, gönderileri gün, hafta, ay, yıl veya tüm zamanlar şeklinde sıralamak mümkün hale geldi. Bu seçenekler, Reddit'teki benzer özellikleri yansıtıyor.

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Önceden, Communities gönderileri Trend, En Son ve En Beğenilen olarak sıralanabiliyordu, ancak popüler gönderileri belirli bir zaman dilimine göre sıralama imkanı bu güncellemeyle eklendi. Ayrıca, kullanıcıların kendi gönderilerini ve yanıtlarını hızlıca görmelerine olanak tanıyan bir özellik önceki sürümde mevcut değildi.

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Bu değişiklikler, başlangıçta güncellenmiş iOS uygulamasında kullanıcılara sunuldu. X mühendislerinden birinin Communities sekmesi özelliğinin en son sürümünü duyurduğu bir gönderiye göre, şirket bu yeni işlevselliği web ve Android platformlarına da getirmek için çalışıyor.

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Bu ürün yenilemesi, X'in Communities özelliğini yeniden düzenleme çabalarının bir parçası olarak, daha odaklı tartışmalar yapmak isteyen kullanıcılar için platformu daha çekici hale getirmeyi amaçlıyor. Geçen ay, şirket, kullanıcıların Community gönderileri ve yanıtlarını takipçilerine ve diğer X kullanıcılarına görünür kılarak, Community gönderilerini X genelinde daha derinlemesine entegre etti. Ayrıca, benimsemeyi artırmak için, herhangi birinin bir Community gönderisine yanıt vermesini mümkün kıldı.

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X Communities, sadece daha fazla kullanıcı çekmek için tasarlanmadı. Aynı zamanda, belirli konular etrafında tartışma panoları oluşturarak, verilerin yapay zeka modellerini eğitmek isteyen şirketlerle paylaşılmasına yardımcı olabilir. Bu, X'in sahibi Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'deki modellerin eğitilmesine de katkı sağlayabilir.