Ya Çok Seversen 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?

Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ya Çok Seversen 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?

Ya Çok Seversen 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ya Çok Seversen 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında ilk bölümü yayınlanan ‘Ya Çok Seversen’ dizisinden 2. bölüm fragmanı geldi. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in yer aldığı Ya Çok Seversen dizisine ait pek çok bilgi merak ediliyor.

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NE?

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi başarılı isimler de yer alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ya Çok Seversen dizisinin 2. bölümü 13 Temmuz Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

yacokseversen-sony23.jpg

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Bunları trafiğe çıkarmayın. Makas attı motosiklet sürücüsünü bariyere yapıştırdı Güncel
Bunları trafiğe çıkarmayın. Makas attı motosiklet sürücüsünü bariyere yapıştırdı
Beyni gençleştiren gıda ortaya çıktı. Bilim insanları ilk kez açıkladı Sağlık
Beyni gençleştiren gıda ortaya çıktı. Bilim insanları ilk kez açıkladı
Dereotlu poğaça nasıl yapılır? Dereotlu poğaça tarifi malzemeleri neler? Keşfet
Dereotlu poğaça nasıl yapılır? Dereotlu poğaça tarifi malzemeleri neler?
Hadise bikinili fotoğrafını paylaştı! O detay dikkat çekti Magazin
Hadise bikinili fotoğrafını paylaştı! O detay dikkat çekti
Genç adamı lavabo açıcı hastanelik etti Güncel
Genç adamı lavabo açıcı hastanelik etti
Hindistan’da domates krizi Dünya
Hindistan’da domates krizi
Sınır kapısında telefon harcı akını Güncel
Sınır kapısında telefon harcı akını