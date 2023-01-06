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Yaban hayatı geliştirme sahasına traktörle girdi tarihi ceza yedi

Yaban hayatı geliştirme sahasına ait bir alanı traktörle sürerek işgal ederek ekosistemi tahrip ettiği belirlenen vatandaşa 244 bin 315 lira idari para cezası kesildi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 17:16
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Yaban hayatı geliştirme sahasına traktörle girene rekor ceza

Yaban hayatı geliştirme sahasına traktörle girdi tarihi ceza yedi
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AA'da yer alan habere göre, Adana'nın Karataş ilçesi Gölkaya Mahallesi'nde hazineye ait bir tarlanın P.K. tarafından traktörle sürüldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü Yumurtalık Lagünü Milli Parklar Şefliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

P.K'yi suç üstü yakalayan ekipler, traktörle sürülen tarlanın uluslararası öneme haiz Ramsar alanı kapsamındaki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde kaldığını belirledi.

Ekipler, aynı zamanda Akyatan-Tuzla Lagünleri Sulak Alanı Yönetim Planında 2. Derece Kuş Üreme ve Beslenme Alanı içerisinde bulunan sahada ekosistemi tahrip ettiği tespit edilen P.K'ye 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 244 bin 315 lira ceza uyguladı.

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