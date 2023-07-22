Yaban yasemini bitkisi deri hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan deri hastalıklarına iyi gelen yaban yasemini bitkisi dikkat çekti.

Yaban yasemini bitkisiyle ilgili detaylar…

DERİ HASTALIKLARI NEDİR?

Egzama, atopik dermatit, akne (sivilce), sedef hastalığı ve diğer cilt hastalıkları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, siğiller, uçuklar, zona, mantar hastalıkları, cildin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri, saç hastalıkları, tırnak bozuklukları, benler ve vitiligo en sık görülen dermatolojik hastalıklardır.

YABAN YASEMİNİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Çay : 1 kahve kaşığı bitki kaynar su ile haşlanır ve 1 saat bekletilir. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer bardak alınır.

Haricen Kullanım : 4 bardak suya 30-40 gram kabuğun­dan veya çiçeklerinden konur. 10 dakika kaynatı­lır. Deri hastalıklarında losyon olarak kullanılır. Hemoroid ve egzama gibi hastalıklarda kompres yapılır.