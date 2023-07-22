Yaban yasemini bitkisi egzama hastalığına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan egzama hastalığına iyi gelen yaban yasemini bitkisi dikkat çekti.

Yaban yasemini bitkisiyle ilgili detaylar…

EGZAMA NEDİR?

Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Hastalık genellikle çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte her yaşta görülebilir. Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Hastalık; çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Alerji kaynaklı egzama hastalığı, bireylerde alerjik rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

YABAN YASEMİNİ BİTKİSİ NEDİR?

Patlıcangiller familyasından; yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde rastlanan, 1-2 m boyunda, çok yıllık, fena kokulu bir bitkidir. Haziran-Eylül ayları arasında mor renkli çiçekler açar. Gövdesi sarılıcıdır. Meyvesi sarımsı-kırmızıdır. Dallarında dulcamarin vardır. Meyveleri; solanın ve solasein taşır.

NASIL KULLANILIR?

Çay : 1 kahve kaşığı bitki kaynar su ile haşlanır ve 1 saat bekletilir. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer bardak alınır.

Haricen Kullanım : 4 bardak suya 30-40 gram kabuğun­dan veya çiçeklerinden konur. 10 dakika kaynatı­lır. Deri hastalıklarında losyon olarak kullanılır. Hemoroid ve egzama gibi hastalıklarda kompres yapılır.