Yabancı gelinde Suriyeliler zirveyi kaptırdı. Türklerin gelin tercihi değişti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler, Türklerin yabancı gelin ve yabancı damat sayısını ortaya koydu. O verilere göre Türkler çok sayıda gelin alıyor ama damat sayısı gelin sayısının neredeyse beşte biri kadar

TÜİK'in açıkladığı verilerine göre, geçen yıl Türkiye'deki evlenmelerde yabancı damatların sayısı 6 bin 345 oldu. Ancak yabancı gelin sayısına gelince yabancı damat sayısının neredeyse 5 katı kadar. Gelin almışız ama kızlar yabancı damatlara o kadar ilgi göstermemiş.2023 yılında Türkiye'deki yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu.

SURİYELİLER ZİRVEDEN İNDİ

2015 yılından itibaren ilk sırada olan Suriyeliler 2023'de zirveyi Özbek kadınlara kaptırdı. Türk erkekleriyle evlenen Özbek kadın sayısı geçen yıl 3,716 oldu. Özbek kadınları Suriyeliler 3 bin 519'la izledi. Üçüncü sırada ise 2 bin 818 gelin sayısıyla Azerbaycanlı kadınlar geliyor. Onun ardından ise 2 bin 339 Rus kadın Türk erkekleriyle evlendi. Beşinci sırada Almanlar 2 bin 343 gelinler yer alıyor.

DAMATTA İLK SIRADA ALMANLAR VAR

TÜİK verilerine göre gelin damat setinin açıklanmaya başlandığı 2009 yılından itibaren yabancı damat sayısında ilk sırada Almanlar yer alıyor.

Türkiye'de evlenen Alman erkeklerin sayısı 2023 itibarıyla 1387 olurken, bu ülke uyruklu erkekleri Suriye (1219), Avusturya (326), Afganistan (316) ve Azerbaycan (254) uyruklular izledi.