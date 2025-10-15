Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği’nden bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, yabancı hakem ve saha zeminleriyle ilgili konulara değindi.

İşte Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"YABANCI HAKEM KONUŞULMADI"

"Böyle bir şey konuşulmadı. Türk hakemliği için daha iyi ne olur diye görüşüldü, içerideki sistemde bir güven problemi olduğu net. Bunu nasıl aşarız diye konuşuldu. Kimsenin aklında bunlar gitsin bu gelsin diye bir şey yok. Bu işi kökünden nasıl değiştirebilir diye konuştuk."

"GENEL BİR PROBLEM VAR"

"Şirketleşme konusu var daha önce de Kulüpler Birliği'nin gündeminde olan. Bununla ilgili kulüp başkanlarının ister istemez sorular olabiliyor. Kulüplerimizde de sürekli başkan değişimleri olabiliyor. Değerlendiriliyor. Kulüpler daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Genel bir problem olduğu net."

"TÜM KULÜPLER İYİ NİYETLİ"

"Kulüplerin tek derdi, futboldaki güven ortamının sağlanması. Dolayısıyla Trabzonspor olarak da bunu söyleyebilirim, birçok kulübümüzde bu konuyla ilgili açıklamasını yaptı. İçerideki tüm kulüpler iyi niyetli olarak kaybolan güvenin geri kazanılmasını istiyor."

"ZEMİN KONUSU KONUŞULDU"

"Zemin ve tribün konusu detaylı olarak konuşuldu. Saha zeminlerimiz çok kötü. Burada biz ortak bir firma belirleyip kontrolün tek bir yerden sağlanmasıyla ilgili konuşuldu. Görüşler verildi, konuşulmaya devam ediyor. Bundan bir sonraki toplantıda çözümlenmesini bekliyoruz."