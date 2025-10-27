Türk futbolunda gündemi sarsan bir bahis skandalı patlak verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı basın toplantısında 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası söz konusu hakemlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor. Bu gelişme, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken "Yabancı hakem dönemi mi geliyor?" soruları da yeniden gündeme geldi.

TFF'den bahis skandalıyla ilgili bir açıklama daha!TFF'den bahis skandalıyla ilgili bir açıklama daha!Spor

Yabancı hakem gelecek mi? TFF'den açıklama - Resim : 2

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu skandalı açıkladı! "152 hakem bahis oynuyor"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu skandalı açıkladı! "152 hakem bahis oynuyor"Spor

TFF'DEN YABANCI HAKEM TARTIŞMALARINA SON NOKTA

Basın toplantısının ardından TFF Yönetimi, gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Burada yabancı hakem uygulamasıyla ilgili tartışmalara da açıklık getirildi.

TFF kanadı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı;

"Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip, daha ahlaklı ve genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir kılacağız."

Fatih Terim'in tahtı resmen yıkıldı! Bir devir sona erdi...Fatih Terim'in tahtı resmen yıkıldı! Bir devir sona erdi...Spor
Göztepe'nin Galatasaray karşısında gördüğü kırmızı kart doğru mu? beIN Trio ekibi son noktayı koyduGöztepe'nin Galatasaray karşısında gördüğü kırmızı kart doğru mu? beIN Trio ekibi son noktayı koyduSpor
Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi! Victor Osimhen için olay yorum: AmatörSpor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi! Victor Osimhen için olay yorum: AmatörSpor
Hakemler ihya oldu! Dev zammı kaptılarHakemler ihya oldu! Dev zammı kaptılarSpor