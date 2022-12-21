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Şenol Güneş'ten Şanlıurfa maçı uyarısı

Dünya Kupası arasının ardından Beşiktaş'ta gözler önce Türkiye Kupası sonra lige çevrildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 10:53
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Beşiktaş'ta gidecek oyuncuların kaderini 6 maç belirleyecek

Şenol Güneş'ten Şanlıurfa maçı uyarısı
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Sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş alınan kötü sonuçların ardından takımı tanıdık bir isme emanet etmişti. İkinci kez Beşiktaş'a dönen ve daha önce kazandığı şampiyonluklarla camiaya umut dolu mesajlar veren Şenol Güneş takıma ağırlığını hissettirmeye başladı.
Fanatik'in haberine göre Kara Kartal'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, bugün oynanacak Türkiye Kupası mücadelesi öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Antrenman başlamadan takımı etrafına toplayan tecrübeli teknik adam, neti fadeler kullandı.
"BEŞİKTAŞ İÇİN AYRIM YOKTUR"
Deneyimli isim, "Başkanımızın dediği gibi önümüzdeki 6 maç gidip gelecekler konusunda belirleyici olacak. Kupada fazla şans bulamayanlara forma vereceğim. Beşiktaş için maç ayrımı yoktur. Görev yapanın performansı, kaderini çizecek. Burada başarı kriterleri belli. Şampiyonluk ve kupa. Bu yolda sahada yüreğini ortaya koyup savaşanlar ile devam edeceğiz. Kadrodaki herkesin bunu yapmasını bekliyorum. Bu ekibe inanıp güveniyorum" diyerek yol haritasını çizdi. 

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