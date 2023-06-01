Yabancı öğrenciler Türk öğrencilere hakaret etti. Rektörlüğün maili pes dedirtti

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde öğrencilerin yer aldığı Whatsapp grubunda yabancı öğrenciler, Türk öğrencilere yönelik hakaret ve küfür etti. Tartışma üniversiteyi karıştırırken olay rektörlüğe kadar gitti.

REKTÖRLÜK TÜRK ÖĞRENCİLERİ UYARDI

Devreye giren Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü, Türk öğrencilere “Siz ev sahibi değilsiniz” minvalinde bir mail attı. Üniversitedeki Türk öğrencilerin, yabancı uyruklu öğrencilere hakaret ettiğini iddia eden rektörlüğün öğrencilere gönderdiği mail şöyle:

“Aldığımız duyumlara göre seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra uluslararası öğrencilerimize yönelik hiçbir şekilde Kadir Has Üniversitesi'nin ilkelerine uyumlu olmayan, hakaret dolu, nefret söylemleri ve mülteci sıfatları gibi ithamlarla öğrencilerimizin korkunç bir şekilde rahatsız edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Unutmayın ki, bu üniversite hiçbir şekilde etnik grup, kimlik, ulus ve cinsiyet ayrımı olmaksızın hepimizindir. Kimse ev sahibi ya da misafir değildir. Bugüne kadar tüm öğrencilerimiz, Kadir Has Üniversitesi öğrencisi olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. Büyük Kadir Has Üniversitesi Ailesi olarak bu tür söylemleri ve davranışları hiçbir şekilde onaylamadık ve bundan sonra da onaylamayacağız.

Bu konuda lütfen gerekli hassasiyeti gösterelim ve hepimizin insan olduğunu tekrar hatırlayalım.”

SINAV SİSTEMİNDE DE ADALETSİZLİK VAR

Rektörlüğün öğrencilere gönderdiği mail ile depremzedeler dahil tüm Türk öğrencilerin yüz yüze sınava girecekken yabancı uyruklu öğrencilerin ise online (çevrim içi) sınava girecek olmasını protesto eden Türk öğrenciler harekete geçti.

Konu siyasete taşınırken Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ege İşleyenel, rektörlüğün yaptığı açıklamanın toplum vicdanını yaraladığını ifade etti.

Zafer Partisi Gençlik Kolları ise Kadir Has Üniversitesi’nin önünde basın açıklaması düzenleyerek rektörlük ile görüşmeye yaptı. Görüşme sonrasında sınava herkesin eşit şartlarda gireceği ve hakaret eden yabancı uyruklu öğrenciler için üniversite yönetiminin harekete geçeceği sözü alındı.

Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Karaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gündeme getirdiğimiz konu ile alakalı bugün yaptığımız açıklama sonucu görüşme talebinde bulunan KHAS Rektörlüğü sınav sisteminin herkese eşit uygulanmasına ve Türk öğrencilere hakarette bulunan Arap öğrencilere idari işlem yapılmasına karar vermiştir.” ifadelerini kullandı.