Yabancı öğrencilere yüzde 25 indirim Türk öğrencilere yok. Mademki Türk’sün o zaman 2. Sınıf vatandaşsın

Editör: Erhan Songür

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikaları sayesinde Türkiye yabancıların cazibe merkezi haline gelirken, yabancı öğrenciler de Türkiye'ye adeta akın ediyor.

Türk öğrencilere uygulanan merkezi sınavdan daha basit bir sınav durumunda olan Yabancı Öğrenci Sınavına giren yabancı öğrenciler bu sayede Türkiye’de istedikleri bölüme rahatça yerleşebiliyorlar. Meslek Yüksek Okulları bölümlerine ise sınavsız bir şekilde katkı payı ödeyerek girebiliyorlar.

YABANCI ÖĞRENCİYE ‘KARDEŞ’ İNDİRİMİ

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla yabancı öğrencilerin katkı paylarında ‘kardeş’ indirimine gidildiği görüldü. Bu karara göre yabancı uyruklu öğrencilere % 25 den az olmamak üzere 'kardeş indirimi' sağlandı.

Yayınlanan bu karara göre; ‘‘Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak yabancı uyruklu öğrencilerden ailesi ve kendisi Türkiye’de ikamet izni almış olanlardan; aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etmesi durumunda bu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretlerine, yüzde 25’ten az olmamak üzere ilgili yükseköğretim kurumları tarafından indirim yapılır’’ denildi.

Derin ekonomik kriz ve yoksulluk ile mücadele eden Türk öğrenciler ve aileleri ise katkı payı indirimlerinden yararlandırılmadı. Barınma, temel gıdaya erişim ve giyim gibi en temel ihtiyaçları bile karşılamada zorluk çeken Türk öğrencilerin bu indirimlerden yararlandırılmaması tepkilere neden oldu.

YABANCIYA İNDİRİM TÜRK'E ZAM

2023-2024 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri ise zamlanmış ve öğrencilerin tepkisini çekmişti.

Bu zamlara göre; diş hekimliği fakültelerindeki öğrencilerin ödeyeceği para 804 liradan 1316 liraya, mühendislik ve mimarlık fakültelerinde okuyanların ödeyeceği katkı payı 630 liradan 1032 liraya çıkarıldı. İşletme fakültelerinde okuyan öğrencilerin katkı payı ise 509 liradan 833 liraya çıkarıldı.

Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakültelerinde öğrencilerden alınacak para 3 bin 471 liradan 5 bin 683 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 2 bin 486 liradan 4070 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde bin 879 liradan 3 bin 76 liraya yükseldi.

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu karara tepki gösterdi.

Özdağ paylaşımında ‘‘Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete de yayımlanan öğrenim ücretleri katkı payları kararında, yabancı uyruklu öğrencilere % 25 den az olmamak üzere kardeş indirimi sağladı. Peki, bu karardan Türk öğrenciler faydalanabiliyor mu? Tabii ki hayır. Türk Gençleri kendi yurdunda ikinci sınıf insan muamelesi görmeye devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.