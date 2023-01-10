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Uzmanı açıkladı. Yabancı ot ilaçları tehlike saçıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Alper Zöngür, yabancı ot ilaçlarının kalp ve solunum yolu ile ilgili hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarını artırdığını ifade etti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:28
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Yabancı ot ilaçları tehlike saçıyor

Uzmanı açıkladı. Yabancı ot ilaçları tehlike saçıyor
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İHA'nın haberine göre; Dr. Öğretim Üyesi Alper Zöngür, piyasada bulunan kimyasalların yüksek yüzdesi göz önüne alındığında bunların insan sağlığına etkilerinin acilen belirlenmesi gerektiğini söyleyerek şunları belirtti:

“Bu doğrultuda, laboratuvar hayvanları insan toksisit değerlendirmelerini sürekli olarak tahmin etmemize imkân sağlamaktadır. Özellikle, C. elegans’ın insanlar ile yüksek benzerlik gösterdiği düşünüldüğünde, C.elegans’ın değerlendirmesinin kanser, Parkinson ve Alzheimer hastalık süreçlerini anlamak için iyi bir yol gösterici olduğu söylenebilir”

“GIDALARIN ÜZERİNDEKİ VE ÇEVREDEKİ YABANCI OT İLACI KALINTILARININ DA DÜZENLİ OLARAK İZLENMESİ GEREKMEKTEDİR”

Zöngür, gıdaların üzerindeki ve çevredeki yabancı ot ilacı kalıntılarının da düzenli olarak izlenmesi gerektiğini belirterek, “Ayrıca yabancı ot ilaçlarının, vücuttaki hormonları taklit ederek bağışıklık sisteminin baskılanması, hormon bozulması, Parkinson, Alzheimer, üreme anormallikleri ve kanser gibi insan sağlığı etkileriyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Yabancı ot ilaçlarının yalnızca güvenli dozun üzerinde uzun süre maruz kalma seviyesinde, sağlık etkilerine neden olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, yabancı ot ilaçlarının üretiminin, dağıtımının ve kullanımının sıkı bir düzenleme ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, gıdaların üzerindeki ve çevredeki yabancı ot ilacı kalıntılarının da düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Bu tür ilaçların kullanımında, devlet düzenleyicilerine, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer paydaşlara, üretimden imhaya kadar olan süreç yönetiminde görevler düşmektedir” şeklinde konuştu.

YABANCI OT İLAÇLARI YAŞAM ÖMRÜNÜ ETKİLİYOR

Alper Zöngür, yabancı ot ilaçlarına maruz kalan çiftçilerin yaşam ömrü ve fiziksel gelişim süreçlerinin olumsuz yönde etkilediğine değinerek, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi CÜBAP birimi tarafından maddi destek sağlanarak yaptığımız çalışma ile yabancı ot ilaçlarının farklı dozlarının, yaşam ömrü, yumurta verimi ve fiziksel gelişim süreçlerine olan olumsuz etkileri belirlenmiştir. Özellikle elde edilen veriler, yabancı ot ilaçlarına sürekli maruz kalan tarım ile uğraşan insanların yaşam süreçlerine (yaşam ömrü, doğurganlık ve fiziksel gelişme süreçlerine) ne derecede etkili olabileceğinin yorumlanmasına katkı sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

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