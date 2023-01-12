Hasta olanlar dikkat. İlaç kullanırken bu besinlerden uzak durun

Habertürk’ün haberine göre; Alınan ilaçlar ilk olarak bağırsaklarda sonra karaciğerde parçalanır ve besinlerde bu yollardan geçtiği için etkileşime girebildikleri bildirildi. Yediğimiz ya da içtiğimiz şeyler, kullandığımız ilaçlar ile etkileşime girebildiği ortaya çıktı. Bu nedenle ilaç talimatlarını ve besinlerin içerisinde yer alan maddeleri bilmek gerekir.

İşte ilaç kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken yiyecek ve içecekler…

KAHVE

Anemi tedavisi gören kişiler, kullandıkları ilaçlardan iki saat öncesine kadar çay, kahve ve yumurta tüketmemelidir. Bu ürünler bağırsaklarda bulunan demir emilimini azaltır.

MEYAN KÖKÜ

Siyah meyan kökünün içerisinde glisirizin adı verilen tatlı bir kimyasal bulunmaktadır. Bu madde vücuttaki potasyum seviyesini azaltır ve tansiyonu etkileyebilir. Kalp hastaları ve tansiyon hastaları bu besini tüketmemelidir.

FERMENTE VE SALAMURA YİYECEKLER

Tiramin, Marmite gibi herhangi bir maya özütü (ekstraktı); balık ve et gibi salamura, kürlenmiş, tütsülenmiş veya fermente edilmiş gıdalar, yıllanmış peynirler ve bazı alkollü içecekler dahil olmak üzere birçok yiyecekte bulunuyor. Hatta çikolatanın da bir miktar tiramin içerdiği bilinmekte. Bu besinler ise ilaçlar ile etkileşime girebiliyor. Kullandığınız ilaçlara göre doktorunuza bu besinleri tüketip tüketmeyeceğini danışmanızı öneririz.

ÇAY

Demir eksikliğine bağlı, kansızlık tedavisi için ilaç kullanan, demir sülfat tabletleri tüketen kişilerin ilaçlarını içmeden iki saat öncesine kadar çay, kahve tüketmemeleri gerekir.

ALKOL

İlaçların alkol ile tüketilmesi “alkol kızarıklığı”, “disülfiram” gibi reaksiyonların meydana çıkmasına sebebiyet verebilir. Alkol vücutta parçalandığında asetaldehit adı verilen toksik bir madde oluşturur ve vücut bu maddeyi atar. Fakat bazı ilaçlar bu maddenin atılmasını zorlaştırıp asetaldehit birikmesine neden olabilir ve kızarma, yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı ve kusma gibi semptomlara yol açabilir.

YEŞİL SEBZELER

Brokoli, ıspanak, lahana, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda K vitamini içerir ve bu vitamin kanı pıhtılaştırır. Eğer kalp için pıhtılaşma önleyici, kan sulandırıcı kullanıyorsanız bu besinler ilacın etkisini azaltır.

GREYFURT

Yapılan bilimsel araştırmalara göre Greyfurt 100’den fazla ilaç ile tepkimeye girebiliyor. Özelikle tansiyon ilaçlarının etkisini artırıyor. Antibiyotik kullanırken de mutlaka greyfurttan uzak durulması öneriliyor.

Greyfurt ile etkileşime giren ilaçlar arasında şunlar sayılabilir:

Bazı kolestorol düşürücü statinler (özellikle simvastatin içeren)

Bazı aritmi (kalp ritim bozukluğu) ilaçları

Bazı anti-psikotik (psikiyatrik hastalıkta kullanılan) ilaçlar

Organ nakli sonrası bağışıklık sistemini bastırmada kullanılan bazı ilaçlar

Bazı erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) ilaçları