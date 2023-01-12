12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Hasta olanlar dikkat. İlaç kullanırken bu besinlerden uzak durun

Hasta olanlar dikkat. İlaç kullanırken bu besinlerden uzak durun

Önem verilmesi gereken konu ilaç kullanan kişilerin beslenmesine dikkat etmesi gerektiği olarak açıklandı. İlaç alırken mutlaka dikkat edilmesi gereken yiyecek ve içecek listesi belli oldu.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 09:10
Takip Et

Hastayken ilaç kullanırken bu besinlerden uzak durun

Hasta olanlar dikkat. İlaç kullanırken bu besinlerden uzak durun
+
Aa
-

Habertürk’ün haberine göre; Alınan ilaçlar ilk olarak bağırsaklarda sonra karaciğerde parçalanır ve besinlerde bu yollardan geçtiği için etkileşime girebildikleri bildirildi. Yediğimiz ya da içtiğimiz şeyler, kullandığımız ilaçlar ile etkileşime girebildiği ortaya çıktı. Bu nedenle ilaç talimatlarını ve besinlerin içerisinde yer alan maddeleri bilmek gerekir.

İşte ilaç kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken yiyecek ve içecekler…

KAHVE

Anemi tedavisi gören kişiler, kullandıkları ilaçlardan iki saat öncesine kadar çay, kahve ve yumurta tüketmemelidir. Bu ürünler bağırsaklarda bulunan demir emilimini azaltır.

MEYAN KÖKÜ

Siyah meyan kökünün içerisinde glisirizin adı verilen tatlı bir kimyasal bulunmaktadır. Bu madde vücuttaki potasyum seviyesini azaltır ve tansiyonu etkileyebilir. Kalp hastaları ve tansiyon hastaları bu besini tüketmemelidir.

FERMENTE VE SALAMURA YİYECEKLER

Tiramin, Marmite gibi herhangi bir maya özütü (ekstraktı); balık ve et gibi salamura, kürlenmiş, tütsülenmiş veya fermente edilmiş gıdalar, yıllanmış peynirler ve bazı alkollü içecekler dahil olmak üzere birçok yiyecekte bulunuyor. Hatta çikolatanın da bir miktar tiramin içerdiği bilinmekte. Bu besinler ise ilaçlar ile etkileşime girebiliyor. Kullandığınız ilaçlara göre doktorunuza bu besinleri tüketip tüketmeyeceğini danışmanızı öneririz.

ÇAY

Demir eksikliğine bağlı, kansızlık tedavisi için ilaç kullanan, demir sülfat tabletleri tüketen kişilerin ilaçlarını içmeden iki saat öncesine kadar çay, kahve tüketmemeleri gerekir.

ALKOL

İlaçların alkol ile tüketilmesi “alkol kızarıklığı”, “disülfiram” gibi reaksiyonların meydana çıkmasına sebebiyet verebilir. Alkol vücutta parçalandığında asetaldehit adı verilen toksik bir madde oluşturur ve vücut bu maddeyi atar. Fakat bazı ilaçlar bu maddenin atılmasını zorlaştırıp asetaldehit birikmesine neden olabilir ve kızarma, yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı ve kusma gibi semptomlara yol açabilir.

YEŞİL SEBZELER

Brokoli, ıspanak, lahana, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda K vitamini içerir ve bu vitamin kanı pıhtılaştırır. Eğer kalp için pıhtılaşma önleyici, kan sulandırıcı kullanıyorsanız bu besinler ilacın etkisini azaltır.

GREYFURT

Yapılan bilimsel araştırmalara göre Greyfurt 100’den fazla ilaç ile tepkimeye girebiliyor. Özelikle tansiyon ilaçlarının etkisini artırıyor. Antibiyotik kullanırken de mutlaka greyfurttan uzak durulması öneriliyor.

Greyfurt ile etkileşime giren ilaçlar arasında şunlar sayılabilir:

Bazı kolestorol düşürücü statinler (özellikle simvastatin içeren)

Bazı aritmi (kalp ritim bozukluğu) ilaçları

Bazı anti-psikotik (psikiyatrik hastalıkta kullanılan) ilaçlar

Organ nakli sonrası bağışıklık sistemini bastırmada kullanılan bazı ilaçlar

Bazı erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) ilaçları

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
2
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
3
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
4
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
5
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿ABD'de 4 binden fazla uçuş ertelendi
﻿ABD'de 4 binden fazla uçuş ertelendi
﻿ABD'de 4 binden fazla uçuş ertelendi
﻿7 katlı otoparkta yangın. Araçlar küle döndü
﻿7 katlı otoparkta yangın. Araçlar küle döndü
﻿7 katlı otoparkta yangın. Araçlar küle döndü
﻿Bingöl Adaklı SYDV işçi alacak
﻿Bingöl Adaklı SYDV işçi alacak
﻿Bingöl Adaklı SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.