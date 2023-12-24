Yabancı şirket gözünü Türkiye'nin bu ilçesine dikti. Taşından toprağından altın fışkırıyor

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Öksüt Madeni’nin işletmecisi olan Centerra Gold’un Türkiye Ülke Müdürü David Bickford, altın madenlerinin ülke ekonomilerine sağladıkları katkılara dikkat çekti.

Dünya Altın Konseyi’nin Kasım ayının başında 31 üye şirketinin 2021 senesinde bulundukları ülke ekonomisine 57,5 milyar dolar katkı sağladığını belirten Bickford, “Rapor, Dünya Altın Konseyi (WGC) üyesi şirketlerin, ev sahibi ülke ekonomilerine 2021 yılı boyunca toplam 57,5 milyar dolar katkıda bulunduğunu gösterdi. Bunun 35,4 milyar doları ülke içi tedarikçilere yapılan ödemelerden, 11,7 milyar doları çalışanlara yapılan ödemelerden, 10 milyar doları hükümetlere yapılan vergi ödemelerinden ve 450 milyon doları topluluklara yapılan ödemelerden oluşuyor” sözlerini kullandı.

Tetis mineral kuşağının Türkiye’den Romanya ile Sırbistan’a uzanan kısmının, keşfedilecek ilk 10 küresel sıcak noktadan biri olarak tamamlandığına vurgu yapan Bickford, Türkiye'deki altın üretiminin de yıllık 100 tonlara ulaşabileceğini dile getirdi.

Bickford; “Yirmi yıl önce bu alan, yaygın olarak tanınan bir mineral kuşağı değildi. Bu değişiklik, Türkiye'nin maden potansiyelinin artık küresel ölçekte ölçüldüğünün altını çiziyor. Kendi sektörümüz adına konuşursak Türkiye’nin şu anda 40 ton civarında olan yıllık altın üretiminin 100 tonlara ulaşmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de faaliyet gösteren 20’ye yakın altın madeni operasyonu olduğunu belirten Bickford "Bu büyük bir başarı ancak sektörü büyütmek için yeni keşifler yapılması gerekiyor. Çünkü Türkiye’nin altın talebi 9 aylık dönemde 159,3 tona ulaştı. Bu rakamlar son 10 yılın en yüksek seviyesi. Sektördeki büyüme ithalata bağımlılığı daha da azaltacak ve Türkiye ekonomisini güçlendirecektir” dedi.

Üretimde bulundukları ilçedeki altın potansiyeline dikkat çeken Bickford, Develi’deki madende 35 ton rezervleri olduğunu söyledi. Öksüt’te bu sene 5,5-6 ton arasında üretim yapma hedefleri olduğunu aktaran Bickford, Öksüt’ün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nca Türkiye’de finans desteği sağlanan ilk maden projesi olduğunu da vurguladı.

Bölgede istihdam sağlayan en önemli kuruluş olduklarına da dikkat çeken Bickford, "Şu anda müteahhitler dahil yaklaşık 1.200 kişiye istihdam sağlıyoruz. Çoğu Develi ilçesinden istihdam ediliyor. Mevcut kadın çalışan oranımız ise yüzde 15. Bizim sektörümüzün ortalaması ise yüzde 7" ifadelerini kullandı.