Yabancı uyruklu aileyi, Yabancı uyruklu sahte polisler 450 bin TL dolandırdı

Kendilerini polis olarak tanıttılar

DHA'nın haberine göre; dolandırıcıların yalanına inanan aile, yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altını şüphelilere verdi.

Dolandırıldıklarını anladılar

Bir süre sonra dolandırıldıkları anlayan aile, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri Salahaddin A., Mustafa H. ve Salih Muhammed A.’nın Ankara’da olduklarını tespit etti.

Ankara’da operasyon düzenlendi

Polis ekiplerinin Ankara’nın Polatlı ilçesinde düzenlendiği operasyonla 3 dolandırıcı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.