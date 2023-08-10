Yabancı uyruklu aileyi, Yabancı uyruklu sahte polisler 450 bin TL dolandırdı

Bolu’da yabancı uyruklu üç şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtarak kentte yaşayan yabancı uyruklu aileyi telefonla arayarak “Türkiye’ye kaçak yollarla döviz ve altın soktuğunuz tespit edildi” diyerek para ve altınların emniyete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

KAYNAK: DHA
Yabancı uyruklu aileyi, Yabancı uyruklu sahte polisler 450 bin TL dolandırdı

Kendilerini polis olarak tanıttılar

DHA'nın haberine göre; dolandırıcıların yalanına inanan aile, yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altını şüphelilere verdi.

Dolandırıldıklarını anladılar

Bir süre sonra dolandırıldıkları anlayan aile, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri Salahaddin A., Mustafa H. ve Salih Muhammed A.’nın Ankara’da olduklarını tespit etti.

Ankara’da operasyon düzenlendi

Polis ekiplerinin Ankara’nın Polatlı ilçesinde düzenlendiği operasyonla 3 dolandırıcı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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