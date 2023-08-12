Yabancı uyruklu şahıs genç kızlara 'neden çıplak geziyorsunuz' diyerek saldırı girişiminde bulundu

İstanbul’da turistik bölgede gezi yapan kadınların yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir şahıs, “neden çıplak geziyorsunuz” diye tepki göstererek kadınların üzerine yürüdü. Olayın ardından Polise şikayet edeceğini söyleyen kadının telefonuna saldıran şahıs “seni öldürürüm” diyerek video çeken kadını tehdit etti.

O an orada bulunan vatandaşlar duruma müdahale ederken olay yerine polis ekipleri çağırıldı.

Genç kız o anları videoya çekerken yaşananları böyle anlattı: "Bu Sudan'lı ruh hastası bugün turumu yaparken gelip Avustralyalı misafirime "neden böyle çıplak geziyorsun" diye sataşmaya başladı. Önce cevap vermeye, sonra başımdan savıp uzaklaştırmaya çalıştım gitmedi.



Fotoğrafını çekersem belki korkar gider dedim telefonuma vurup düşürdü. Polisi aradığımı anlayınca namaza durası geldi dışarda. bunlara şahit olan biri ben polis ararken başında durdu gözden kaybolmasın diye."

BEN PEYGAMBERİM AYASOFYA'YI KİLİSEYE ÇEVİRİCEM

Polis geldi, bana öleceksin diye tehditler savurmaya devam etti. polis yakalayınca deliye yatıp "ben peygamberim, Ayasofya'yı kiliseye çeviricem" diye saçmalamaya başladı. şikayetçi olsam turumu bırakıp onlarla gitmek zorunda kalacaktım ki imkansız, olmasam salacaklar adam belki beni takip edip zarar verecek.



Tam böyle ikilemde kalmış sinirden ağlıyordum. Polisler evraklarını kontrol ettiler, deport edicez dediler. inşallah yapmışlardır. Videoda sesim titriyor, ne söylesem bilemiyorum sinirden. Daha yeni yatıştım açıkçası. Sizden ricam söyleyin her kadın kades indirsin!"

Yabancı uyruklu şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken şahısın deport edileceği bildirildi.

ÜMİT ÖZDAĞ VİDEOYA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olay sosyal medyada gündem olurken, siyasilerden de video ya tepki geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı ümit Özdağ, videoyu paylaşarak "Bu soruyu sormak kimsenin haddine değil" diyerek tepki gösterdi.