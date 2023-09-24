Yabancılar baş tacı yapılırken Türk aile çaresizlikten inşaatta yaşamaya başladı

Editör: Serhat AĞA

Ekonomik kriz, toplumun temel taşı olan ailelerin dağılmasına, aile birlikteliğinin bozulmasına hatta kimi zaman sonu cinayete varan tartışmaların yaşanmasına sebebiyet vermeye devam ediyor.

İstanbul’da yaşayan bir aile, 1 yaşındaki çocukları ile birlikte bütçelerine uygun bir ev bulamadıkları için inşaatta yaşamaya başladı.

Anne, sağlıksız bir ortamda büyüyen çocuğu için tek istediğinin hijyenik bir ortamda yaşıtları gibi emekleyerek büyümesi olduğunu ifade etti.

Baba ise, kiraların aşırı pahalı olmasından dolayı ev bulamadıklarını belirtti.

Anne ve babanın açıklamaları şu şekilde: “Kaldığımız yer inşaat. Şu anda gördüğünüz gibi çektiğiniz gibi inşaat sektöründe kalıyoruz. Ev vesaire bulamıyoruz.

Kiralar çok fazla. Aşırı derecede pahalı.

Herhangi bir indirim veya yardımda bulunan da yok

Biz şu anda kentsel binalarda kalıyoruz. Evimiz olmadığı için. Herhangi bir ev tutabilme gücümüz de yok. Hiçbir yerden yargı aldık her yerden, hiçbir yerden yardım almadık. Herhangi bir yardımımıza da olumlu talep verilmedi. Çevre tarafından da hiçbir şekilde bir yardımda bulunulmadı. Buradan örnek alıyoruz

Şunu söyleyeyim. Kiraların yüksek olduğundan dolayı. Zamlardan dolayı geçinemiyoruz. İşimiz yok, gücümüz yok. Ondan sonra her şey çok pahalı olmuş. Ev kiraları pahalı olmuş. Emlakçılar pahalı olmuş

Yani parasızlıktan, imkansızlıktan

işte temizlik en önemlisi benim kızım. Hijyen

yemek, su ve elektrik…

Yangın çıktı çocuğumun her yerleri yandı. Ne oldu? Su dediğim gibi Çeşme Cami'den vesaire dolduruyoruz. Mamasını birazdan zaten kullanıyoruz.

Ki o da zaten genelde olmuyor. Ne istiyorsunuz peki? Ya tekrardan hani söylediğim gibi tek göz olsun.

Ama hijyenimi çocuğumun yemeği yapabilecek rahat rahat yani her çocuk gibi her bebek emekleyebileceği mamasını yemeyeceği rahat çünkü dağıtsın ve oyuncaklarını vesaire. Temiz, sağlıklı bir şekilde büyüyeceği tek yıl da olsa bir ev istiyorum…”