Yabancılar baş tacı yapılırken Türk aile çaresizlikten inşaatta yaşamaya başladı

Ekonomik kriz ve çaresizlik bir aileyi inşaatta yaşamaya mecbur etti. 1 yaşındaki çocukları ile birlikte inşaatta yaşayan Türk aile ev kiralayamadıkları için inşaatta yaşamaya mecbur olduklarını belirtti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yabancılar baş tacı yapılırken Türk aile çaresizlikten inşaatta yaşamaya başladı

Editör: Serhat AĞA

Ekonomik kriz, toplumun temel taşı olan ailelerin dağılmasına, aile birlikteliğinin bozulmasına hatta kimi zaman sonu cinayete varan tartışmaların yaşanmasına sebebiyet vermeye devam ediyor.

İstanbul’da yaşayan bir aile, 1 yaşındaki çocukları ile birlikte bütçelerine uygun bir ev bulamadıkları için inşaatta yaşamaya başladı.

Anne, sağlıksız bir ortamda büyüyen çocuğu için tek istediğinin hijyenik bir ortamda yaşıtları gibi emekleyerek büyümesi olduğunu ifade etti.

Baba ise, kiraların aşırı pahalı olmasından dolayı ev bulamadıklarını belirtti.

Anne ve babanın açıklamaları şu şekilde: “Kaldığımız yer inşaat. Şu anda gördüğünüz gibi çektiğiniz gibi inşaat sektöründe kalıyoruz. Ev vesaire bulamıyoruz.

Kiralar çok fazla. Aşırı derecede pahalı.

Herhangi bir indirim veya yardımda bulunan da yok

Biz şu anda kentsel binalarda kalıyoruz. Evimiz olmadığı için. Herhangi bir ev tutabilme gücümüz de yok. Hiçbir yerden yargı aldık her yerden, hiçbir yerden yardım almadık. Herhangi bir yardımımıza da olumlu talep verilmedi. Çevre tarafından da hiçbir şekilde bir yardımda bulunulmadı. Buradan örnek alıyoruz

Şunu söyleyeyim. Kiraların yüksek olduğundan dolayı. Zamlardan dolayı geçinemiyoruz. İşimiz yok, gücümüz yok. Ondan sonra her şey çok pahalı olmuş. Ev kiraları pahalı olmuş. Emlakçılar pahalı olmuş

Yani parasızlıktan, imkansızlıktan

işte temizlik en önemlisi benim kızım. Hijyen

yemek, su ve elektrik…

Yangın çıktı çocuğumun her yerleri yandı. Ne oldu? Su dediğim gibi Çeşme Cami'den vesaire dolduruyoruz. Mamasını birazdan zaten kullanıyoruz.

Ki o da zaten genelde olmuyor. Ne istiyorsunuz peki? Ya tekrardan hani söylediğim gibi tek göz olsun.

Ama hijyenimi çocuğumun yemeği yapabilecek rahat rahat yani her çocuk gibi her bebek emekleyebileceği mamasını yemeyeceği rahat çünkü dağıtsın ve oyuncaklarını vesaire. Temiz, sağlıklı bir şekilde büyüyeceği tek yıl da olsa bir ev istiyorum…”

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek’in yanıtıyla acı gerçek ortaya çıktı. Nüfusun yarısından fazlası çareyi kredide arıyor
Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
İstanbul'da kuyumcularda yeni dönem. Dev değişiklik Ekonomi
İstanbul'da kuyumcularda yeni dönem. Dev değişiklik
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir Ekonomi
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir