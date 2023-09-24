Mehmet Şimşek’in yanıtıyla acı gerçek ortaya çıktı. Nüfusun yarısından fazlası çareyi kredide arıyor

Ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen ve ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşlar çareyi bankalarda buldu.

Vatandaşlar, kredi kartları ve kredilere yönelirken yüksek faiz oranları nedeniyle de ödemelerde güçlük çekiyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, SGK borcu nedeniyle banka hesaplarına tedbir konulanlar, kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle icra takibi başlatılanlarla ilgili sayısal verilerin açıklanması istemiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Mehmet Şimşek, icra takibi ve banka hesaplarına el konulan vatandaşların sayılarına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmazken, bankaların stok kredi müşteri sayılarına ilişkin bilgileri aktardı. Bakan Şimşek, resmi ve özel bankaların stok kredi müşteri sayısının 50 milyondan fazla olduğu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek faiz artışlarının özellikte kredi kullanmak zorunda kalan vatandaşlar üzerinde yarattığı mağduriyete dikkat çekmek amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“SGK borcu nedeni ile banka hesaplarına tedbir konulan kişi sayısı kaçtır?

Arsa, konut, otomobil, kamyon, traktör alımı için kredi kullanan ve kredi kartı borçlarından dolayı ayrı ayrı verilerle tedbir konan kişi sayısı kaçtır?

Halihazırda kamu ve özel bankalardan kredi kullanan ve hakkında yasal takip başlatılan kişi sayısı kaçtır?

Banka kredisi kullanıp Ödeyemediği için kredisine faiz uygulanan kişi sayısı kaçtır?

Borçlu kişi borcunu ödemediği için hakkında icra uygulanan kefil sayısı kaçtır?

Ödemelerinde sorun yaşanan kredi borçlan hangileridir?

Çiftçi, esnaf ve besici arasında kredi kartı ödemeleri için aldığı kredileri süresi geldiğinde ödeyemediğinden takip ve icra işlemi uygulanan kişi sayısı kaçtır?”

KREDİ MÜŞTERİ SAYISI NÜFUSUN YARISINDAN FAZLA

CHP Milletvekili Gürer’in soru önergesine yanıt veren Bakan Şimşek, 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla; stok taşıt kredisi müşteri sayısının 492 bin 650 kişi, stok kredi kartı müşteri sayısı 34 milyon 167 bin 470 kişi olduğu açıkladı.

Bakan Şimşek, ayrıca kamu bankalarının stok bireysel kredi müşteri sayısının 19 milyon 615 bin 117 kişi, özel bankaların stok bireysel kredi müşteri sayısının ise 31 milyon 818 bin 757 olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek’in borçları kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle icra takibine alınan müşteri sayısı ise SGK borcu nedeniyle banka hesaplarına tedbir konulan müşteri sayılarına ilişkin verileri açıklamamış olması da dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise ülkemizde ekonomik sorunların arttığı ve yüksek faizin ve zamlar yanında döviz oynaklığı ile ciddi sıkıntıların yaşandığı belirterek, “Son verilere göre vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunların incelenmesi ve gereken önlemlerinde alınması önemlidir. Sıklıkla açıklanan ekonomi paketlerine rağmen piyasa verilerine bakıldığında çözümler sorunları bitirmedi. Artan hayat pahalılığı dar ve sabit gelirlilerin geçim sıkıntılarının artmasına ve ekonomik sorunların daha da ağırlaşmasına neden olmaktadır. Bir tarafta milyonlar yoksulluk yaşarken bir tarafta sınırlı zengin azınlık mutlu yaşıyor. Çoğunluk kredi ile yaşamını sürdürüyor. Borcu borçla ödeyerek ayakta kalmaya çalışanlar var.” şeklinde açıklamada bulundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Bu yıl ocak-temmuz döneminde 486 bin 347 kişi bireysel kredi borcunu, 461 bin 496 kişi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındı. Hem kredi kartı hem de tüketici kredisi borcu nedeniyle takibe alınanlar tekil sayıldığında bu dönemde toplam 752 bin 206 kişi borcunu temerrüt süresinin te sonunda ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verildi. Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 1 - 8 Eylül haftasında 1,8 milyar lira artarak 2 trilyon 414 milyar liraya kadar yükseldi. “ dedi.