Yabancıya konut satışında patlama. Vatandaşlık için 1 milyon dolar olan şart 250 bin dolara indirilmişti

2017 yılından 2023 yılına kadar olan süreçte yabancılara satılan konut sayısındaki artışa dikkat çekti. Gürer, Türkiye’de 2018 ve 2023 yılının ilk 3 çeyreği arasındaki dönemde yıllık ortalama iskan belgesi verilen her 13 daireye karşılık 1 dairenin yabancılar tarafından alındığına dikkat çekti.

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmeleri için satın almaları gereken konutun değeri 1 milyon dolardan 2018 yılında 250 bin dolara indirildiğini belirten Gürer, bu indirim sonrası yabancılar tarafından satın alınan konut sayısındaki artışın hızlandığına vurgu yaparak, “2022 itibariyle bu tutar 400 bin dolara çıkarıldı. Yabancılara; 2017 yılında 22 bin 234, 2018 yılında 39 bin 663, 2019 yılında 45 bin 483, 2020 yılında 40 bin 812, 2021 yılında 58 bin 576, 2022 yılında 67 bin 490 ve 2023 yılında 35 bin 5 konut olmak üzere toplam 309 bin 263 konut satışı yapılmıştır” dedi.

Gürer, Rusya Federasyonu vatandaşları 2023 yılında Türkiye'den 10 bin 560 konut satın aldığına dikkat çekere, “Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 4 bin 272 konut ile İran vatandaşları ve bin 917 konut ile Irak vatandaşları izledi” açıklamasında bulundu.