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Yabanmersini kırık kemik kaynamasına iyi geliyor

Faydaları saymakla bitmeyen yabanmersininin kırık kemik kaynamasına iyi geldiğinin altı çizildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:08
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Yabanmersini kırık kemik kaynamasına iyi geliyor

Yabanmersini kırık kemik kaynamasına iyi geliyor
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Editör: Özge Ceren Çimen

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Yabanmersini bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Faydaları saymakla bitmeyen yabanmersininin kırık kemik kaynamasına iyi geldiği vurgulandı.

YABANMERSİNİN FAYDALARI

-Kemik sağlığınıza katkıda bulunur

Yaban mersininde bulunan K vitamini, magnezyum, fosfor, manganez, demir ve çinko kemik sağlığı açısından çok önemli yapı taşlarıdır. Kemiğin doğal yapısında da bulunan bu yapı taşlarından yaban mersini tüketerek faydalanmak, kemiklerimizin güçlenmesine ve uzun yıllar sağlıklı şekilde görev yapmasına katkıda bulunur.

- Yaban mersini zengin antioksidan içeriği ile kolesterol seviyesini kontrol etmeye de yardımcı olmaktadır.

- Yaban mersini bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Yaban mersininde bulunan antioksidan bileşenleri hafızayı iyileştirmenin yanı sıra yaşa bağlı bilişsel hastalık riskini de düşürmektedir.

-Yaban mersini kan şekerini düzenler.

-Yaban mersini iyi bir vitamin, mineral ve lif kaynağıdır.

YABAN MERSİNİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Yaban mersini çok yönlü bir meyvedir ve taze, kuru ya da dondurulmuş olarak yenebilir. Yaban mersini meyve olarak tek başına tüketilebileceği gibi yoğurt, yulaf ezmesi, krep, waffle kek, turta, reçel dondurma ve smoothielere eklenebilir. Taze veya kuru yaban mersini salatalara da eklenebilir. Meyve çayı olarak da tüketilebilir.
 

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