Yağışlı hava ülkeyi terkediyor

Yağışlı günler geride kaldı. Yurt genelinde yağışlar ülkeyi terkediyor.

KAYNAK: AA
Yağışlı hava ülkeyi terkediyor

Hafta başından beri devam eden yağışlar, yurdu büyük oranda terk ediyor. Fakat cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde kısa süreli yağış beklentisi var. Sıcaklık yeni haftaya kadar mevsim normallerinde seyredecek. Parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Yurt genelinde sonbahar yağışları etkisini azaltıyor. Hafta başına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Sadece cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde kısa süreli yağış olabileceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olması öngörülüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

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