Araştırmadan ortaya çıktı. Yağlı balığın bir faydası daha çıktı

Tıp dergsi BMJ’de yayınlanan ve Avustralya’da yapılan bir araştırma yağ oranı yüksek balıkların insan sağlığına bir faydasının daha ortaya çıktığı bildirildi.

Bilim insanları bu tür yağlı balıkları tüketenlerde böbrek rahatsızlıkları görülmesi riskinin daha az olduğunu da açıklaması dikkat çekti.

“SAĞLIKLI BİR KAYNAK”

Farklı yaş gruplarından ve cinsiyetten katılımcıların dâhil olduğu araştırmada uzmanlar bu tür yağlı balıkların böbrek rahatsızlıklarını azalttığı dile getirdi.

Araştırmayı yürüten Dr. Matti Marklund, “Somon, sardalye, uskumru ve ringa balığı gibi balıklardaki yağ asitleri sağlıklı bir kaynak” sözlerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE KALP-DAMAR SAĞLIĞINA VE BAĞIŞIKLIĞA İYİ GELDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Tıp dergsi BMJ’de yayınlanan ve Avustralya’da yapılan bir araştırma yağ oranı yüksek balıkların insan sağlığına bir faydasını ortaya çıkardı. Daha önce yapılan araştırmalar yağ oranı yüksek balıkların kalp-damar sağlığına ve bağışıklığa iyi geldiğini ortaya çıkarmıştı.