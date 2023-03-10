Kronik böbrek hastalığıyla ilgili korkutan rakamlar

İHA’nın haberine göre; Kronik böbrek hastalığının (KBH) böbreklerin olması gerektiği gibi çalışmadığı, aylar ve yıllarca süren bir hastalık olduğuna işaret eden Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zelal Adıbelli şunları belirtti:

“Dünyada her 10 kişiden biri kronik böbrek hastalığından muzdariptir. Genellikle yaşlanmayla ilişkilendirilen yaygın bir durumdur. Herkesi etkileyebilir, ancak Afrika veya Güney Asya kökenli insanlarda daha yaygındır. KBH zamanla kötüleşebilir ve sonunda böbrekler tamamen çalışmayı bırakabilir ancak bu nadir görülür. KBH'li birçok insan bu durumla uzun yaşayabilir. Erken evrelerde genellikle hiçbir belirtisi yoktur. Ancak başka bir nedenle yapılan kan veya idrar testi sonuçlarının böbreklerinizle ilgili muhtemel bir sorunu göstermesi durumunda teşhis konulabilir. Daha ileri bir aşamada, yorgunluk, şişmiş ayak bilekleri, ayaklar veya eller, nefes darlığı, halsizlik, idrarda kan görülmesi gibi semptomlar görülebilir. Kronik böbrek hastalığına genellikle böbrekleri zorlayan diğer şartlar ve farklı sorunların oluşturduğu birliktelikler neden olur”

Doç. Dr. Zelal Adıbelli, KBH tanısı ve tedavi yöntemleri hakkında ise şu bilgileri verdi:

“KBH, kan ve idrar testleri kullanılarak teşhis edilebilir. Bu testler, kanınızda ve idrarınızda böbreklerinizin düzgün çalışmadığına dair işaretler olan belirli maddelerin yüksek seviyelerini arar. Böbrek hastalığı geliştirme riskiniz yüksekse, erken bir aşamada KBH'yi tespit ve kontrol etmek için düzenli testler yaptırmanız önerilir. Kan ve idrar testlerinizin sonuçları, böbrek hastalığınızın evresini söylemek için kullanılabilir. Böbrek hastalığı 5 evreye ayrılır. Evre arttıkça böbreklerinizdeki hasarın daha şiddetli olduğu ve daha ciddi KBH'nı gösterir. KBH'nın düzelmesini sağlayacak bir tedavi yoktur ancak tedavi semptomları hafifletmeye ve kötüleşmesini durdurmaya yardımcı olabilir. Mümkün olduğunca sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak yaşam tarzı değişiklikleri yapabilirsiniz. Diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi ilgili sorunları kontrol etmek için ilaç tedavilerinin uygulanması faydalıdır. Bu tedavilerin yetersiz olduğu ileri evre KBH hastalarında diyaliz tedavisi ve uygun hastalarda böbrek nakli uygulanmaktadır. Ayrıca, durumunuzu takip etmek için düzenli kontroller yaptırmanız gerekir. Aspirin, reçetesiz ağrı kesiciler kullanırken, paketin üzerindeki talimatları izleyin. Uzun süre çok fazla ağrı kesici almak böbrek hasarına yol açabilir. Sağlıklı kilonuzu koruyun. Sağlıklı bir kilodaysanız, haftanın 5 günü fiziksel olarak aktif olarak bunu koruyun. Kilo vermeniz gerekiyorsa, sağlıklı kilo vermek için doktorunuzla konuşun. Sigara içmeyin. Sigara içmek böbreklerinize zarar verebilir ve mevcut böbrek hasarını daha da kötüleştirebilir. Destek grupları, danışmanlık ve ilaçlar bu konuda yardımcı olabilir. Böbrek hastalığı riskinizi artıran hastalıklarınız veya durumlarınız varsa, bunları kontrol altına almak için doktorunuzun önerilerine ve uyguladığı tedaviye uymanız önemlidir”