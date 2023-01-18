Kanser riski taşıyor. Uzmanlar tehlikeli balık türlerini açıkladı

Mynet’te yer alan habere göre; Balığın sofların baş tacı olduğu biliniyor. Birçok faydası olduğu bilinen balığın bazı türlerinin tehlikeli olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre; alabalık veya sazan gibi tatlı su balıklarının sadece bir kısmını yemek, insanları potansiyel olarak toksik kimyasal bileşiklere maruz bırakabildiği ortaya çıktı.

TEK BİR PORSİYON TATLI SU BALIĞINI YEMEK BİLE ZARARLI

Çevre Araştırmaları tarafından yayınlanan bulgular, yılda tek bir porsiyon tatlı su balığı yemenin bile, kişinin sağlığına zararlı olabilecek PFAS olarak da bilinen yüksek düzeyde perfloroalkil maddelerle dolu bir aylık içme suyuna eşdeğer olabileceğini ortaya koydu.

KİMYASALLAR DOĞADA PARÇALANMIYOR VE VÜCUDUMUZDA BİRİKİYOR

Bu PFAS, yapışmaz pişirme kaplarında ve gıda ambalajlarında bulunabilen - bazıları zaten yasaklanmış veya yüksek oranda kısıtlanmış - 9.000'den fazla farklı kimyasaldan oluşan bir gruptan oluşur. Kimyasallar doğada parçalanmaz, dolayısıyla vücudumuzda birikirler.

KANSER RİSKLERİNİ ARTIRIYOR

İçme suyundaki çok düşük PFAS dozları, aşı etkinliğinin azalması ve bazı kanser risklerinin artması dâhil olmak üzere bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla ilişkilendirildiği bildirildi. Ayrıca, diğerlerinin yanı sıra artan kolesterol ve üreme sorunları ile bağlantılı olduğu vurgulandı.

“SONSUZA KADAR KİMYASALLAR”

Araştırmacılar, göllerde ve nehirlerde yakalanan balıklarda yüksek seviyelerde sözde “sonsuza kadar kimyasallar” keşfettikleri ortaya çıktı.

Tatlı su balıklarında en yüksek konsantrasyonlarda bulunan kalıcı kimyasal, PFOS veya sülfonik asitti ve toplam PFAS tespitlerinin dörtte üçünün ortalamasını aldı.

“500'DEN FAZLA BALIK FİLETO ÖRNEĞİNDEN ALINAN VERİLERİ ANALİZ ETTİLER”

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Tasha Stoiber şunları söyledi:

“PFAS, ürünler atıldığında veya yıkandığında kaybolmuyor. Araştırmamız, en yaygın imha yöntemlerinin daha fazla çevre kirliliğine yol açabileceğini gösteriyor.”

Araştırmayı gerçekleştirmek için bilim adamları, 2013'ten 2015'e kadar iki yıllık bir süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanan 500'den fazla balık fileto örneğinden alınan verileri analiz ettiler.