Yağlı karaciğere ne iyi gelir

Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, “Bitki bazlı diyet yiyecekler yağlı karaciğer hastalığına iyi gelebilir”dedi. İşte, ayrıntılar…

Yağlı karaciğere ne iyi gelir

Editör: Erkavim Yıldırım

Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci,"Genel olarak, daha fazla bitki bazlı diyet yiyecekleri, sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlar dahil olmak üzere yararlı yağlı yiyeceklerini seçmek karaciğer fonksiyonlarını iyileştirecektir. Zeytin, zeytinyağı, fındık ve avokado gibi tekli doymamış yağlar açısından yüksek yiyecekler ve somon ile sardalye gibi doğal ortamından yakalanmış balıklar karaciğer fonksiyonunu iyileştirebilir" dedi.

İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, yağlı karaciğer hastalığı hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Terekeci, karaciğerin enerjiyi depolayan ve yiyecekleri sindirmeye yardımcı olan bir organ olduğunu belirterek, "Toksinleri vücuttan uzaklaştıran vücuttaki en büyük ve sağlam organdır. Karaciğer, vücut ağırlığının yüzde 2'si, vücut kan akımının ise yüzde 13'üne sahiptir" dedi.

Prof. Dr. Terekeci, yağlı karaciğer hastalığının yaygın bir sağlık sorunu olduğunu söyleyerek, "Karaciğerde az miktarda yağ içermesi tamamen normal bir durumdur ancak yağ depolaması karaciğerin toplam ağırlığının yüzde 10-15'ine ulaştığında kişi yağlı karaciğer hastalığı olabiliyor. Yağlı karaciğer hastalığı veya NASH genellikle hiçbir belirti vermiyor. Nadiren halsizlik, iyi hissetmeme, karnın sağ üst kısmında huzursuzluk, dolgunluk veya hafif bir ağrıya yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Karaciğer fonksiyonunu iyileştirecek gıdalardan bahseden Prof. Dr. Terekeci, "Genel olarak, daha fazla bitki bazlı diyet yiyecekleri, sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlar dahil olmak üzere yararlı yağlı yiyeceklerini seçmek doğru olacaktır. Zeytin, zeytinyağı, fındık ve avokado gibi tekli doymamış yağlar açısından yüksek yiyecekler ve somon ile sardalye gibi doğal ortamından yakalanmış balıklar karaciğer fonksiyonunu iyileştirebilir. Chia tohumları, keten tohumu ve ceviz dahil olmak üzere omega 3 yağ asitleri açısından zengin besinler ve karaciğer hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olabilecek yüksek antioksidan gıdalar, özellikle de bazı araştırmalar yağlı karaciğerin durumunu iyileştirebileceğini gösteren E vitamini açısından zengin maddeler karaciğeri iyileştirebilir. E vitamini açısından zengin bazı sağlıklı yiyecekler arasında ayçiçeği çekirdeği ve badem de bulunur. Enginar, hindiba, roka ve karahindiba gibi acı, yapraklı yeşillikler de dahil olmak üzere karaciğeri güçlendiren sebzeler tüketilmelidir. Kateşin bakımından zengin olan yeşil çayın vücut yağını azaltmaya ve obeziteyi tedavi etmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir" dedi.

Karaciğer için gerçek karaciğer tüketilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Terekeci, "Toksik gıdaları diyetinizden çıkarın. İşlenmiş gıdalar, trans yağlar, rafine şeker, hazır yiyecekler sağlığımız için çok zararlıdır. Çiğ sebze suyu için. Karaciğerinizi etkili bir şekilde temizlemek için ihtiyacınız olan tüm çiğ sebzeleri yemek neredeyse imkansızdır. Bununla birlikte, çeşitli çiğ sebzelerin suyunu sıkarak, ihtiyacınız olan 4-5 porsiyon taze, organik sebzeyi kolayca alabilirsiniz. Potasyum açısından zengin besinler tüketin. Potasyum, karaciğerinizi temizlemenin yanı sıra sistolik kan basıncını düşürmeye, kolesterolü düşürmeye ve sağlıklı bir kardiyovasküler sistemi desteklemeye yardımcı olur. Kahve tüketin. Kahve kabızlığa yardımcı olur, yorgunluğu azaltır ve karaciğer detoksifikasyonuna yardımcı olur. Gerçek karaciğer tüketin. Genç, sağlıklı, otla beslenen sığır veya tavuktan elde edilen karaciğer, A ve B vitaminleri, folik asit, kolin, demir, bakır, çinko, krom ve Co-enzimQ10 bakımından zengindir. Karaciğer, yiyebileceğimiz en besleyici gıdalardan biridir" diye konuştu.

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