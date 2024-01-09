Yağlı saçları olanlara müjde. İşte şifa deposu ot

Yağlı saçlara iyi gelen ve şifa kaynağı olan kuşdili bitkisi hakkında merak edilenler haberimizde...

Doğal besinlere ilgi artarken, insanlar hem sağlıklı kalmak hem de sağlık sorunlarına çare bulmak için bu besinleri tercih ediyorlar.

Kuşdili bitkisi hakkında merak edilenler...

KUŞDİLİ BİTKİSİNİN FAYDALARI NELER?

Kalp yağlanmasını önlemek için; 1 lt sirkeye 1 avuç biberiye ekleyin, 10 gün bekletin, günde 2 bardak sabah ve akşam için.

Uyku kalitesini bozabileceği için yatmadan önce içmeyin.

Yemeklere lezzet katmak için baharat olarak da kullanabilirsiniz.

Tansiyonunuz yüksekse dikkatli olun, çünkü tansiyonunuzu daha da yükseltebilir.

YAĞLI SAÇLAR İÇİN NE YAPMALI?

Saçlarınızın yağ dengesini sağlamak için sabır göstermelisiniz. Yağlı saçlar, saç derisinin dengesini bozması nedeniyle ortaya çıkar ve bu dengenin geri kazanılması zaman ister. Saç derinizin fazla sebum salgılamasını önlemek için, ilk olarak beslenmenize dikkat etmelisiniz. Olabildiğince, yağlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. Ayrıca saç derinizin beslenmesi için sağlıklı gıdalar tüketmelisiniz.

Yağlı saçlarla mücadele ederken, yardımcı ürünlerden yararlanmak akıllıca olacaktır. Yağlı saçlar için özel formüllü şampuanlar, saçı yıkarken yağdan temizler.

Yağlı saçlar için maske uygulamaları, saç köklerine besin verir. Bu ürünler, düzenli kullanıldığında saçlarınızın sağlıklı ve parlak görünmesine katkıda bulunur.

Yağlı saç bakımında, fön makinesi ve düzleştirici gibi yüksek ısı veren şekillendiricileri doğru şekilde kullanmanız gerektiğini unutmayın. Bu şekillendiricileri saç derinize yaklaştırmamalısınız. Çünkü yüksek ısı, saç köklerindeki sebum salgısını artırabilir.

Saçınızın ve saç derinizin hava alması, yağlı saç görünümünü önlemek için yararlıdır. Bu yüzden, uzun süre şapka giymemeli ve saçlarınızı toplamamalısınız.