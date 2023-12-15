Yağma ve tehdit suçlamasıyla tutuklu bulunan Can Tanrıyar hâkim karşısına çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Yağma ve tehdit suçlamasıyla tutuklu bulunan Can Tanrıyar hâkim karşısına çıktı
"Kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklu bulunan Can Tanrıyar, hâkim karşısına çıktı.

Can Tanrıyar hakkında Muhammed Yakut'a bilgi, belge, fotoğraf aktararak birlikte hareket ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde ‘yağma ve tehdit suçlaması’ ile çıkarıldığı mahkemece 30 Nisan günü tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

Tanrıyar, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bugün hâkim karşısına çıktı.

Çağlayan Adliyesi’nde görülen davada cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine, karar verilen magazinci Can Tanrıyar’a yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Tanrıyar'ın bir sonraki duruşması 18 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

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