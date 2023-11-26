Yağmur Kozan'da hayatı felç etti

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Kozan'da da etkili oldu. Yağmur nedeniyle bir çok yol ve mahalle nehre dönüştü. Yollarda biriken sular nedeniyle çukurlar oluştu. Araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Çanaklı Caddesinde alt yapı çalışmasından sonra kumla kapatılan yolda yağmurdan sonra derin çukurlar oluştu. Çanaklı Mahallesinde bir çok araç çukurlara düştü. Mahalle sakinleri çukura düşen araçları çıkarmak için seferber olurken ana yolun asfaltlanmamasına isyan etti.



Mahalle sakini Ali Çentik kazılan alanların kumla kapatılmasına tepki göstererek, “Burası 2 ay önce kazıldı. Doğalgaz için kazılan bu yolda dün akşam su baskını oldu. Bu yol doğalgaz çalışmasından sonra asfaltlansa çukur oluşmaz ve vatandaşların aracı çukura düşmezdi. Burada derinlik 50 cm’den fazla. Çocuk gece giderken düşse bunun hesabını kim verecek. Az önce araba düştü olan vatandaşa oldu. Bir sanayiye giriş çıkış 100 bin TL. Bunun cezasını kim çekecek vatandaş çekecek” dedi.

Yolda oluşan çukura bir araç daha düşerken, vatandaşlar tarafından düştüğü yerden çıkartıldı.