Yağmur yolları nehre çevirdi. Şimşek altında halay çektiler

Meteorolojiden yapılan uyarıda Adana’da hava durumunun sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış olacağı, sel ve su baskınları konusunda dikkatli olmalı yönünde uyarı yapılmıştı. Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış gece boyunca etkili oldu.

Şehrin birçok bölgesinde ana caddeler su altında kalırken sürücüler zor anlar yaşandı. Bir çok yerde yollar nehre dönerken, bahçeleri su bastı.

“GÖK GÜRÜLTÜSÜ ALTINDA HALAY ÇEKTİLER”

Kentte birçok yer su altında kalırken trafikte aracını sürmekten güçlük çeken bir grup, otomobillerini yolun sağına çekip aşağı indi. Grup sağanak yağışı aldırış etmeden yağmur ve şimşek altında, gök gürültüsü eşlinde dakikalarca halay çekti. Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu tarafından görüntülendi.