Yahudi sermayesi kaçıyor mu? Bütün ortaklar hisse satışı için sıraya girdi

Uzun süredir likidite sıkıntısı yaşayan borsada ortak satışı gelmeye devam ediyor. Son olarak Alarko Holding hissedarı Leyla Alaton 6 milyon 14 bin lot hisse satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvuruda bulundu.

Patonlar Dümyası'nın haberine göre, Alaton’un bu açıklamasından kısa bir sonra da bir başka hissedardan da Alarko Holding hisse satış açıklaması geldi.

İLK SATIŞI LEYLA ALATON'DAN GELDİ

İlk açıklama Leyla Alaton’dan geldi. Alaton KAP’a gönderdiği açıklamasında, “Şahsi portföyümde bulunan ve borsada işlem görmeyen nitelikteki 6.525.000,00 adet ALARK paylarımın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıt sürecine başlanmıştır. Payların kurumsal yatırımcılara satışı sonrasında elde edilecek olan kaynak Alarko Holding dışındaki yatırımımın kredi ödemelerinde kullanılacaktır. Kısa ve orta vadede başkaca bir işlem öngörülmemektedir.“ dedi.

VEDAT ALATON DA SATIYOR

Öte yandan Leyla Alaton’un açıklamasından hemen sonra bir başka hissedardan daha açıklama geldi. Vedat Aksel Alaton da şahsi portföyünde bulunan 4 milyon 350 bin lot hisseyi satacak.

Vedat Alaton’dan şu açıklama KAP’a düştü:

"Şahsi portföyümde bulunan ve borsada işlem görmeyen nitelikte 4.350.000,00 adet ALARK paylarımın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıt sürecine başlanmıştır. Payların kurumsal yatırımcılara satışı sonrasında elde edilecek olan kaynak Alarko Holding dışındaki yatırımımın kredi ödemelerinde kullanılacaktır. Kısa ve orta vadede başkaca bir işlem öngörülmemektedir."

DAİLİA GARİH DE SATIYOR

Bir süre önce Merhum işadamı Uzeyir Garih’in kızı Dalia Garih, sahibi olduğu Alarko Holding hisselerinin bir kısmını satmak amacıyla Merkez Kayıt Kuruluşu’na başvurmuştu. Garih de 4 milyon 350 bin lot hisse satacak.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Alarko’da gelen bu ortak satışından sonra hisse senedi günü yaklaşık yüzde 6 düşüşle kapattı.