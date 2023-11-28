Borsa ve dövizden para kazananlara kara haber. Kazandıkları para oraya akacak

Borsa ve dolar kazançlarında vergi yüzde 40'a çıkarılacak mı? İktidar, her iki kazançta da verginin yüzde 40'a çıkarılması için torba yasaya koyduğu madde ile Cumhurbaşkanı'na yetki vermeye hazırlanıyor.