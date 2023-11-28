Borsa ve dövizden para kazananlara kara haber. Kazandıkları para oraya akacak

İktidar döviz kazançları ve borsa kazançlarındaki vergiyi yüzde 40 çıkarıbilmesine olanak sağlayacak yetkiyi torba yasayla Cumhurbaşkanı'na vermeye hazırlanıyor.
İktidarın Meclis'e sunduğu yeni torba yasa teklifinde borsadan kazanılan paralar ve dövizden elde edilen faiz gelirlerinde vergi oranının yüzde 40'a çıkarılabilmesinin yolunu açıyor. Yetki ise Cumhurbaşkanı'na veriliyor.
TORBA YASADA 12'NCİ MADDE
Torba yasa teklifinde 12'nci madde, yabancı para ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazançlar ve bankalara döviz cinsinden açılmış hesaplardan faiz ve kar payı gelirlerinden yüzde 40 vergi alınmasını konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi içeriyor.
VERGİ YÜKÜ YÜZDE 25 ARTIRMA YETKİSİ İSE YÜZDE 30'LA SINIRLI
Torba yasa teklifiyle Cumhurbaşkanı'nın, borsada hisse senedi alım satımından elde edilen kazançlara uygulanan vergi oranlarını yüzde 15'e kadar artırma yetkisinin, ‘yüzde 40'a kadar' şeklinde yükseltilebileceği belirtiliyor.
Bu yetki, hisse senedinin ihraç tarihi, ihraç edenler, hesabın açılış tarihi ve türüne göre farklı oranlarda kullanılabilecek. Vergi yetkisi halen artış değil indirim yönünde kullanılıyor.