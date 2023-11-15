Sedat Peker’in Taşkesenlioğlu'nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan borsa aracı kurumu satın aldı

Sedat Peker’in Ali Fuat Taşkesenlioğlu‘nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan borsa aracı kurumu satın aldı.

Sedat Peker’in Taşkesenlioğlu'nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan borsa aracı kurumu satın aldı

Para Medya’da yer alan habere göre Sedat Peker’in Ali Fuat Taşkesenlioğlu‘nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan borsa aracı kurumu satın aldı. Ali Ercan Türkiye’nin en eski aracı kurumlarından olan Bahar Menkul ‘ün yeni sahibi oldu.

Qua Granıte halka arzı ile borsaya giren Ali Ercan şimdi de aracı kurum satın aldı. Olaylı halka arz Gezinomi ile Türkiye’nin gündemine gelen Ali Ercan artık aracı kurum patronu oldu. Türkiye’nin en eski aracı kurumlarından Bahar Menkul Değerleri tüm hisseleri Ali Ercan tarafından satın alındı. Bahar Menkul Değerler’in sahibi Adnan Bahar pandemi döneminde korona nedeniyle vefat etmişti.

ALİ ERCAN KİMDİR?

Seramik, granit üretimi ve finansal yönetim hakkında üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Ali Ercan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da kurucu üye olarak görev almıştır. Gayrimenkul geliştirme, e-ticaret, inşaat, seramik, turizm ve sanayi konularında pek çok projeyi hayata geçirmiştir.

İlgili Haberler
Sedat Peker'in ifşaladığı Hadi Özışık'ın Dilan Polat'a övgüler yağdırdığı ortaya çıktı
Sedat Peker Times Meydanı'nda Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti. Esenyurt'taki lüks sitede çıkan kavgada yöneticiye kurşun
Sedat Peker'den Ali Yerlikaya paylaşımı. Süleyman Soylu'ya ateş püskürmüştü
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti
Sedat Peker'in evinin kurşunlandığı davada karar çıktı
Sedat Peker yeni video yayınladı
Sedat Peker yeni video yayınladı
Savcılık Taşkesenlioğlu için ‘Soruşturmaya gerek yok’ dedi. Sedat Peker ortaya rüşvet iddiaları atmıştı
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
İstanbul'da 15.500 liraya kiralanan eve inanamayacaksınız Video
İstanbul'da 15.500 liraya kiralanan eve inanamayacaksınız
Altay Bayındır formasına kavuşuyor. Oynayacağı maçlar belli oldu Spor
Altay Bayındır formasına kavuşuyor. Oynayacağı maçlar belli oldu
İnternette silah fotoğrafı paylaşanlar sanal devriyeye yakalandı Gündem
İnternette silah fotoğrafı paylaşanlar sanal devriyeye yakalandı
Eğlence yeri mafyaları kıskıvrak yakalandı Gündem
Eğlence yeri mafyaları kıskıvrak yakalandı
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Gündem
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Dursun Özbek yıldız ismi kovdu. Masraflar çok fazla diyerek kararını açıkladı Spor
Dursun Özbek yıldız ismi kovdu. Masraflar çok fazla diyerek kararını açıkladı