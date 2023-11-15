Sedat Peker’in Taşkesenlioğlu'nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan borsa aracı kurumu satın aldı

Para Medya’da yer alan habere göre Sedat Peker’in Ali Fuat Taşkesenlioğlu‘nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan borsa aracı kurumu satın aldı. Ali Ercan Türkiye’nin en eski aracı kurumlarından olan Bahar Menkul ‘ün yeni sahibi oldu.

Qua Granıte halka arzı ile borsaya giren Ali Ercan şimdi de aracı kurum satın aldı. Olaylı halka arz Gezinomi ile Türkiye’nin gündemine gelen Ali Ercan artık aracı kurum patronu oldu. Türkiye’nin en eski aracı kurumlarından Bahar Menkul Değerleri tüm hisseleri Ali Ercan tarafından satın alındı. Bahar Menkul Değerler’in sahibi Adnan Bahar pandemi döneminde korona nedeniyle vefat etmişti.

ALİ ERCAN KİMDİR?

Seramik, granit üretimi ve finansal yönetim hakkında üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Ali Ercan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da kurucu üye olarak görev almıştır. Gayrimenkul geliştirme, e-ticaret, inşaat, seramik, turizm ve sanayi konularında pek çok projeyi hayata geçirmiştir.